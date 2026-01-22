Il trailer del film Masters of the Universe ci riporta dritti negli anni '80, con l'icona dei giocattoli

Sony Pictures ha pubblicato il trailer di Masters of the Universe , il nuovo film, in uscita il 4 giugno , che riprende la serie di giocattoli più amata dai bambini degli anni '80. He-Man, Skeletor e tutti gli altri personaggi con cui il marketing di Mattel ci ha bombardati ormai più di 40 anni fa, ritornano in una forma decisamente più canonica rispetto a quella delle recenti serie animate, come visibile dal filmato.

Per il potere di Greyskull

Diretto da Travis Knight, Masters of the Universe racconta le vicende di Adam (interpretato da Nicholas Galitzine), il principe di Eternia separato per 15 anni dalla spada del potere che gli consente di diventare He-Man (sempre Nicholas Galitzine ma con una corazza che lo rende irriconoscibile...)

Tornato su Eternia, Adam trova la sua casa devastata dal diabolico Skeletor (Jared Leto). Anche il castello di Greyskull non se la passa per niente bene. Per salvare tutti, Adam deve ritrovare il vero se stesso e unire le forze con i suoi alleati di sempre: Teela (Camila Mendes) e Duncan o Man-At-Arms (Idris Elba).

Come visibile dal trailer, parliamo di un film pieno di effetti speciali, apparentemente di buon livello, che riprende l'immaginario originale in modo quasi religioso. È chiaro che se il film non si concluderà con He-Man che ci impartisce un prezioso insegnamento morale avremo molto da ridire (questa la capirà chi ha visto la serie animata originale), ma staremo a vedere.