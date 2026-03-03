Zootropolis 2 ha una data di uscita in streaming su Disney+, ed è molto vicina

Dopo grandi risultati raggiunti al cinema, Zootropolis 2 sta per arrivare anche in streaming: il nuovo film di Disney Animation ha infatti una data di uscita su Disney+ ed è anche decisamente vicina: sarà disponibile per gli abbonati dall'11 marzo.
La data, per il momento, è stata riferita da Deadline, dunque non si tratta di una comunicazione ufficiale ma poco ci manca: si riferisce inoltre al mercato americano e potrebbe presentare alcune variazioni per altre aree geografiche, ma è probabile che corrisponda anche per l'Europa.
Si tratta di un film che ha incassato davvero molto finora: è in effetti il terzo film del 2025 a superare il miliardo di dollari al botteghino, ma non si è fermato lì ed è arrivato a 1,85 miliardi di dollari nel frattempo.
Dopo tre mesi e mezzo al cinema
Zootropolis 2 è dunque un film da record per Disney, che dopo aver raccolto grandi risultati nelle sale cinematografiche per poco più di tre mesi sta per arrivare anche in streaming, dove dovrebbe ottenere altrettanto successo in termini di visualizzazioni.
La data riportata al momento, per quanto riguarda il mercato americano ma probabilmente anche la divisione europea del servizio su abbonamento Disney Plus, è dunque l'11 marzo, giorno dal quale il film sarà visibile liberamente sulla piattaforma.
Ricordiamo che Zootropolis 2 ha ricevuto di recente il BAFTA Award come miglior film animato ed è attualmente in corsa per vincere anche l'Oscar per la medesima categoria, con buone possibilità di successo, in attesa di vedere i vincitori dell'edizione.
Curiosamente, nei mesi scorsi abbiamo anche saputo che Hideo Kojima è uno dei doppiatori di Zootropolis 2.