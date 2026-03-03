Zootropolis 2 ha una data di uscita in streaming su Disney+, ed è molto vicina

Dopo grandi risultati raggiunti al cinema, Zootropolis 2 sta per arrivare anche in streaming: il nuovo film di Disney Animation ha infatti una data di uscita su Disney+ ed è anche decisamente vicina: sarà disponibile per gli abbonati dall'11 marzo.

La data, per il momento, è stata riferita da Deadline, dunque non si tratta di una comunicazione ufficiale ma poco ci manca: si riferisce inoltre al mercato americano e potrebbe presentare alcune variazioni per altre aree geografiche, ma è probabile che corrisponda anche per l'Europa.

Si tratta di un film che ha incassato davvero molto finora: è in effetti il terzo film del 2025 a superare il miliardo di dollari al botteghino, ma non si è fermato lì ed è arrivato a 1,85 miliardi di dollari nel frattempo.