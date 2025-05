Zootropolis 2 si mostra con un trailer che conferma la data di uscita italiana

Il film è previsto per il 26 novembre al cinema, in Italia .

Disney spinge molto sui live action e sui remake con grafica iperrealistica, ma non ha dimenticato l'animazione 3D più classica e lo dimostra con il nuovo trailer di Zootropolis 2 , che ci riporterà nella città popolata da animali antropomorfi di Judy Hopps e Nick Wilde.

Il trailer di Zootropolis 2

Disney ha pubblicato il trailer italiano tramite YouTube e voi potete vederlo poco sotto.

In Zootropolis 2, Judy e Nick devono andare a Marsh Market, un quartiere della città dove vivono mammiferi semi-acquatici come le lontre, gli ippopotami, i leoni marini e Nibble il Castoro, per cercare il serpente dalla pelle blu Gary De'Snake.

Oltre a Nibbles e a Gary, troveremo nuovi personaggi come Dr. Fuzzby, il quokka terapeuta che aiuta Judy e Nick a superare un momento difficile. La Pop Star Gazelle, il re del crimine Mr. Big e il bradipo Flash - già visti nel primo film - torneranno.

Gary viene presentato come "il primo serpente di Zootropolis" ed è "una vipera inquietante, subdola e altamente velenosa".

La descrizione completa recita: "I detective Judy Hopps e Nick Wilde si trovano sulle tortuose tracce di un misterioso rettile che arriva a Zootopia e mette sottosopra la metropoli dei mammiferi. Per risolvere il caso, Judy e Nick devono andare sotto copertura in nuove e inaspettate zone della città, dove la loro crescente collaborazione viene messa alla prova come mai prima d'ora". La sinossi aggiunge che il caso di Gary De'Snake sarà "il più pericoloso e intricato" della carriera di Judy e Nick.

Parlando di altre produzioni di Disney, vi ricordiamo le date di uscita su Disney+ di Captain America: Brave New World e Alien: Earth.