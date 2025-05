Captain America: Brave New World ha una data di uscita su Disney Plus

Disney+ continua ad accogliere sempre più contenuti dei vari marchi della compagnia del Topo e ora a breve vi sarà spazio per uno dei più recenti film del Marvel Cinematic Universe. Captain America: Brave New World ha ora una data di uscita su Disney Plus: il lungometraggio sarà disponibile in streaming dal 28 maggio 2025.

Mancano in pratica un paio di settimane all'arrivo del film sul servizio di video streaming di Disney.