Microsoft licenzia 6.000 dipendenti: anche i team videoludici sono influenzati?

I dati sui licenziamenti presso Microsoft

Secondo quanto riportato dalla CNBC, Microsoft aveva 228.000 dipendenti a giugno 2024 e intende ridurre il numero dipendenti nelle categorie Management in tutti i suoi team. I dipendenti interessati sono circa 6.000.

"Continuiamo a implementare i cambiamenti organizzativi necessari per posizionare al meglio l'azienda per il successo in un mercato dinamico", ha dichiarato un portavoce di Microsoft alla CNBC. Si tratta di una dichiarazione molto generica e tipica per una azienda.

Al momento non è inoltre chiaro se questi licenziamenti hanno influenzato anche la divisione videoludica di Xbox. Ricordiamo che Microsoft aveva licenziato 650 persone nei team gaming a settembre 2024, dopo i 1900 membri del personale lasciati a casa a inizio 2024.

Phil Spencer, capo di Microsoft Gaming

Tra i tagli dello scorso anno è stato incluso anche Tango Gameworks, autori di Hi-Fi Rush poi rinati sotto Krafton, e Arkane Austri, team di Redfall. Calcolando sin dall'acquisizione di Activision Blizzard del 2023, Microsoft ha licenziato un totale di 2550 persone dalla propria divisione gaming.

Non ci resta che attendere novità riguardo ai licenziamenti attuali e come questi possano influenza lo sviluppo dei videogiochi della compagnia. Nel frattempo vi segnaliamo che Microsoft ha vinto l'appello nella causa intentata da FTC contro l'acquisizione di Activision Blizzard.