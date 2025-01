Tango Gameworks annuncia il proprio rilancio ufficiale dopo la chiusura e la nuova acquisizione

Il rilancio ufficiale del team è avvenuto in queste ore con la pubblicazione di un messaggio su X da parte dell'account ufficiale dello studio, in cui comunica "un nuovo inizio" proprio con l'avvio del 2025, la conferma della nuova organizzazione all'interno del publisher che l'ha acquisito e anche un lieve cambio di nome, come possiamo vedere qui sotto.

Un nuovo inizio con un leggero cambio di nome

La nuova denominazione ufficiale del team è Tango Gameworks Inc., dunque non cambia molto al di là della definizione alla fine del nome, mentre rimaniamo in attesa di comunicazioni su variazioni all'organico ancora non note.



"Un nuovo inizio", si legge nel messaggio in questione. "Lo studio Tango Gameworks è rinato come Tango Gameworks Inc., entrando orgogliosamente a far parte di Krafton Inc. Siamo emozionati di poter continuare a costruire giochi che portino gioia ai giocatori in tutto il mondo", si legge, con il messaggio che si chiude con "Grazie per il vostro continuo supporto mentre ci imbarchiamo in questo nuovo viaggio!"

Dopo l'abbandono del fondatore Shinji Mikami, Tango Gameworks venne chiuso da Microsoft insieme ad Arkane Austin lo scorso maggio, con una mossa che ha fatto molto discutere, anche perché il team era autore dell'ottimo Hi-Fi Rush, ampiamente premiato e celebrato.

Lo scorso agosto è stata annunciata la nuova acquisizione da parte di Krafton e anche l'intenzione di collaborare ancora con Xbox e ZeniMax per consentire al team di continuare a lavorare sulle proprietà intellettuali note come lo stesso Hi-Fi Rush.