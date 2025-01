Gli Steam Awards 2024 sono stati annunciati, ecco tutti i vincitori nelle varie categorie

Come ogni anno, anche per quello appena concluso lo store di Valve ha effettuato le sue premiazioni speciali con gli Steam Awards 2024: vediamo dunque tutti i vincitori emersi per le varie categorie previste, con Black Myth: Wukong a conquistare il premio più ambito di Gioco dell'Anno.

Il gioco di Game Science ha dominato le premiazioni conquistando ben tre riconoscimenti, ovvero quello principale di Gioco dell'Anno 2024, oltre al premio per la "trama profonda" e quello del "gioco in cui fai pena", dedicato ai titoli più impegnativi e selettivi in termini di livello di sfida e difficoltà generale.

Tra i finalisti al titolo di Gioco dell'Anno c'erano anche Helldivers 2, Warhammer 40.000: Space Marine 2, S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl e Balatro, dunque una concorrenza davvero notevole da cui comunque è uscito vincitore l'action cinese.