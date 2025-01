Honkai: Star Rail, data di uscita dell'update 3.0 con Amphoreus, nuovi personaggi e tre codici promozionali

Hoyoverse ha presentato le tante novità in arrivo per i giocatori di Honkai: Star Rail con la versione 3.0, tra cui il nuovo pianeta Amphoreus, nuovi personaggi e il path Remembrance.

Come da programma, oggi Hoyoverse ha svelato le novità maggiori in arrivo con la versione 3.0 di Honkai: Star Rail, che come era lecito aspettarsi sarà davvero ricca di contenuti inediti, tra cui il nuovo pianeta Amphoreus, il nuovo path Remembrance, personaggio giocabili e altro ancora. La versione 3.0 di Honkai: Star Rail si intitola "Paean of Era Nova" e sarà disponibile a partire dal 15 gennaio. Come da tradizione, tra l'annuncio di una novità e l'altra sono stati condivisi tre codici promozionali per riscattare 300 Stellar Jade gratuite e non solo, che trovate in fondo alla notizia.

Nuovo pianeta e personaggi Con la versione 3.0 di Honkai: Star Rail inizia una nuova avventura per il o la Trailblazer e l'equipaggio dello Star Rail, che farà tappa sul nuovo pianeta di Amphoreus, ispirato alla mitologia greca. Gli sviluppatori affermano che questo nuovo arco narrativo sarà il più grande mai visto finora nel gioco e si dipanerà nel corso di due parti suddivise tra gli otto aggiornamenti che usciranno tra la versione 3.0 e 3.7. La nuova ambientazione proporrà anche nuove tipologie di puzzle ambientali, nemici, Light Cone, Relic, boss e altre attività opzionali. Nuovo pianeta, nuovi personaggi. Con la versione 3.0 verranno introdotti i personaggi 5 stelle "The Herta", del path Erudition ed elemento ghiaccio, e Aglaea, del path Remembrance ed elemento tuono. Non solo, sarà possibile sbloccare una nuova versione del Trailblazer appartenente al nuovo path Remembrance. La peculiarità di questa classe è quella di usare in battaglia dei "memosprite", che combattono in maniera autonoma a fiano dell'utilizzatore usando varie tipologie di abilità speciali. Nella prima fase della versione 3.0 di Honkai: Star Rail sarà disponibile il nuovo banner con The Herta e verranno riproposti quelli di Lingsha, Feixiao e Jade. Nella seconda fase sarà il turno di quello di Aglaea, assieme alle rerun di Boothill, Robin e Silver Wolf. +29 La versione 3.0 ovviamente introdurrà una serie di nuovi eventi a tempo limitato con Stellar Jade e altre ricompense utili, incluso l'immancabile "Gift of Odyssey", che regala fino a 10 Star Rail Special Pass semplicemente effettuando il log-in per sette giorni, in aggiunta "Mem's Gift", con altri 10 pass. Inoltre, effettuando il log-in tutti i giocatori riceveranno un outfit speciale per il personaggio March 7th.