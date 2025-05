Windows 11 avrebbe potuto avere un menu Start molto diverso: ecco tutte le idee scartate da Microsoft

Questi prototipi, presentati in un articolo del blog del team di progettazione di Windows, illustrano come l'interfaccia utente del sistema operativo avrebbe potuto evolversi in modi decisamente inattesi.

Le idee scartate

Tra le diverse idee scartate per il menu Start di Windows 11, spicca un concept caratterizzato da un menu dalle forme più morbide e arrotondate, integrando funzionalità simili a widget. Un'ulteriore proposta prevedeva una sezione "Per te" distinta, in grado di aggregare informazioni utili come riunioni di Teams, video di YouTube e file utilizzati di recente. Un altro prototipo ancora immaginava una disposizione con la sezione "Per te" posizionata lateralmente, lasciando lo spazio principale del menu dedicato alle categorie di applicazioni.

Il prototipo con la sezione "Per te" posizionata lateralmente

Una visione, forse la più audace, trasformava il menu Start in una vera e propria pagina di destinazione, ricca di scorciatoie, applicazioni, file e sezioni dedicate all'accesso al proprio telefono Android, a liste di app personalizzate e a strumenti di creazione. Infine, uno dei concept esplorati occupava l'intera altezza dello schermo, con sezioni separate accessibili tramite uno scorrimento verticale.

Il team di progettazione di Windows ha descritto un processo di ideazione particolarmente libero e sperimentale: "Lavagne bianche, bozzetti su Figma, prototipi cartacei a tutta altezza: nulla era considerato troppo grezzo. Abbiamo abbozzato una pletora di layout, lasciandoci andare alla scoperta di nuove idee prima di applicare la penna editoriale".

Per affinare ulteriormente le proprie idee, Microsoft ha coinvolto attivamente la comunità, sottoponendo i vari prototipi di menu Start a oltre 300 appassionati di Windows 11 e organizzando sessioni di co-creazione con alcuni utenti selezionati. "Abbiamo osservato le mappe di calore dell'eye-tracking, contato i movimenti delle rotelle del mouse e ascoltato le esclamazioni di sorpresa per capire dove stavamo centrando l'obiettivo", ha spiegato il team di progettazione, evidenziando l'importanza del feedback degli utenti nel processo di sviluppo.