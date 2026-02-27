La prima immagine ufficiale della serie TV di God of War presenta Kratos e Atreus

Uno scatto che ricorda il God of War del 2018

Nell'immagine i due si trovano in una foresta: Atreus tende la corda dell'arco con concentrazione, mentre Kratos lo osserva con lo sguardo vigile. Chi ha giocato al titolo del 2018 riconoscerà subito il riferimento a una delle sequenze iniziali, quando Kratos insegna al figlio a cacciare un cervo.

Kratos e Atreus nella serie TV di God of War prodotta da Prime Video

Al momento la serie è in pre‑produzione a Vancouver, guidata dallo showrunner Ronald D. Moore (Outlander, For All Mankind). Sono già previste due stagioni, ma non c'è ancora una data per la messa in onda dei primi episodi.

Per quanto riguarda il cast, oltre a Ryan Hurst nel ruolo di Kratos e Callum Vinson in quello di Atreus, troviamo Mandy Patinkin nei panni di Odino e Ólafur Darri Ólafsson in quelli di Thor. Teresa Palmer interpreterà Sif, mentre Max Parker sarà Heimdall. Il saggio Mimir avrà il volto di Alastair Duncan, e la coppia di fabbri Brok e Sindri sarà interpretata rispettivamente da Danny Woodburn e Jeff Gulka.

Che ne pensate di questo primo assaggio delle versioni in carne e ossa di Kratos e Atreus? Raccontatecelo nei commenti.