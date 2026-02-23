L'ultimo episodio di A Knight of the seven Kingdoms ha portato al review bombing di Breaking Bad

Internet è spesso foriero di fenomeni apparentemente molto strani, che danno conto di un certo infantilismo dei fandom , che li porta ad avere dei comportamenti insensati. Ad esempio, com'è possibile che l'ultimo, apprezzatissimo episodio di A Knight of the Seven Kingdoms , spin-off della serie Il Trono di Spade, abbia portato a un bombardamento di recensioni negative della serie Breaking Bad su IMDB, più precisamente dell'episodio Ozymandias? Cosa ha a che fare la serie fantasy con quella più cruda e realistica del decennio scorso?

Scemo e più scemo

La questione sembra essere di natura strettamente freudiana. Come abbiamo detto, l'ultimo episodio di A Knight of the Seven Kingdoms è piaciuto molto, tanto da aver ricevuto lo stesso voto di Ozymandias, l'episodio di una serie televisiva con il voto più alto di sempre dato dagli utenti su IMDB.

La guerra dei voti

Fin qui siamo nella normalità, se non fosse che i fan di Breaking Bad non l'hanno presa bene e hanno iniziato a dare valutazioni molto basse, in genere 1, a A Knight of the Seven Kingdoms perché non sopportavano l'idea che Ozymandias venisse eguagliato.

La risposta è stata decisa e immediata, con i fan dello spin-off di GoT che hanno iniziato a fare altrettanto con la serie rivale. Il risultato è stato il solito teatrino di internet, dove si combattono guerre inutili non si sa bene in nome di che cosa, sfruttando degli strumenti che sono pensati per essere utilizzati in modo completamente diverso, ma che vengono piegati di volta in volta ai capricci del momento, finendo solo per penalizzare le opere che finiscono nel fuoco incrociato.