Nintendo sarà presente all’interno di Casa Sanremo, ecco con quali giochi

Ovviamente Nintendo non sarà lì per cantare, ma per mettere in mostra i propri titoli di punta per Nintendo Switch 2. Precisamente, ci saranno due postazioni con la console della casa di Kyoto con Mario Kart World e Donkey Kong Bananza .

A partire da oggi, 23 febbraio, fino al primo marzo, Nintendo avrà un proprio spazio nella Casa Sanremo , ovvero l'area per artisti, addetti ai lavori e ospiti durante il Festival della canzone italiana.

Cosa aspettarsi dalla Casa Sanremo

Nella Casa Sanremo sarà presente il Futura Hub, uno spazio digitale che fonde creatività, musica e sperimentazione, pensato per "le brand experience e la creazione di contenuti cross-mediali durante il Festival". L'idea è di far incontrare "linguaggi diversi, tecnologie e nuove forme di storytelling".

In tutto questo, Nintendo porta la propria competenza nel mondo della musica, della creatività e dell'innovazione, offrendo uno spazio di dialogo tra intrattenimento videoludico e cultura pop contemporanea. Il tutto, inoltre, con l'avvicinarsi dell'arrivo nelle sale di Super Mario Galaxy - Il Film, un altro punto di incontro tra diversi media.

Diteci, pensate che andrete alla Casa Sanremo? Infine, vi segnaliamo che Nintendo starebbe rimborsando i giocatori di Xenoblade Chronicles X per Nintendo Switch 2.