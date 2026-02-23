WhatsApp prepara la "chat bar" in stile Liquid Glass su iOS: interfaccia più leggera, fluttuante e dinamica

WhatsApp continua a lavorare all'integrazione del design Liquid Glass all'interno dell'app per iOS, con particolare attenzione alla chat bar, uno degli elementi centrali dell'esperienza di messaggistica. Dopo aver introdotto il nuovo linguaggio visivo in alcune sezioni dell'app, l'azienda sta ora sviluppando un aggiornamento che renderà la barra di composizione pienamente compatibile con il framework grafico presentato da Apple con iOS 26.
Le prime sperimentazioni del design Liquid Glass hanno coinvolto WhatsApp Business, dove diversi utenti hanno già notato modifiche alla barra delle schede, ai pulsanti e ai menu contestuali. L'aggiornamento beta per iOS 26.7.10.74, disponibile tramite TestFlight, mostra ora progressi anche nella versione standard dell'app, con una chat bar riprogettata.
Cosa cambierà in WhatsApp con questo update per iOS?
Attualmente, la barra delle chat è ancorata al bordo inferiore dello schermo e presenta solo un effetto traslucido introdotto negli anni precedenti, non pienamente coerente con il nuovo stile. Con l'aggiornamento in sviluppo, la chat bar manterrà la posizione in basso ma assumerà un aspetto flottante.
I pulsanti verranno visivamente separati: il campo di testo per la composizione resterà centrale, affiancato dal collegamento alla tastiera degli sticker e dal menu allegati. Inoltre, i comandi per fotocamera (o videomessaggi) e registrazione vocale non condivideranno più lo stesso sfondo, ma appariranno distinti.
Il nuovo design di WhatsApp su iOS
Il nuovo design utilizzerà materiali traslucidi con effetto vetro, capaci di riflettere e rifrangere dinamicamente gli elementi sottostanti. La chat bar reagirà ai movimenti e allo scorrimento, adattando leggermente l'aspetto in base al contesto luminoso e ai contenuti visualizzati. Questo conferirà maggiore profondità e leggerezza all'interfaccia, evitando l'effetto di blocco visivo dato da una barra opaca.
Nonostante i progressi, il rollout completo di Liquid Glass non è ancora stato annunciato. WhatsApp sta adottando una strategia graduale per valutare prestazioni, compatibilità e stabilità su diversi dispositivi Una volta completata la fase di sviluppo, la nuova chat bar sarà distribuita inizialmente a un gruppo selezionato di beta tester, prima di un'eventuale estensione a tutti.