WhatsApp prepara la "chat bar" in stile Liquid Glass su iOS: interfaccia più leggera, fluttuante e dinamica

Le prime sperimentazioni del design Liquid Glass hanno coinvolto WhatsApp Business, dove diversi utenti hanno già notato modifiche alla barra delle schede, ai pulsanti e ai menu contestuali. L'aggiornamento beta per iOS 26.7.10.74, disponibile tramite TestFlight, mostra ora progressi anche nella versione standard dell'app , con una chat bar riprogettata.

Il nuovo design di WhatsApp su iOS

Il nuovo design utilizzerà materiali traslucidi con effetto vetro, capaci di riflettere e rifrangere dinamicamente gli elementi sottostanti. La chat bar reagirà ai movimenti e allo scorrimento, adattando leggermente l'aspetto in base al contesto luminoso e ai contenuti visualizzati. Questo conferirà maggiore profondità e leggerezza all'interfaccia, evitando l'effetto di blocco visivo dato da una barra opaca.

Fonte: WABetaInfo

Nonostante i progressi, il rollout completo di Liquid Glass non è ancora stato annunciato. WhatsApp sta adottando una strategia graduale per valutare prestazioni, compatibilità e stabilità su diversi dispositivi Una volta completata la fase di sviluppo, la nuova chat bar sarà distribuita inizialmente a un gruppo selezionato di beta tester, prima di un'eventuale estensione a tutti.