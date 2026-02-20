WhatsApp, ecco la condivisione della cronologia dei messaggi nei gruppi: come funziona

WhatsApp ha finalmente presentato la sua funzione di condivisione della cronologia nei gruppi . L'obiettivo è rendere più semplice l'ingresso di nuovi partecipanti, dando loro la possibilità di consultare una selezione di messaggi precedenti e comprendere meglio il filo delle discussioni.

Come funziona la condivisione della cronologia dei messaggi su WhatsApp

L'arrivo di nuovi membri in una chat di gruppo comporta spesso la necessità di recuperare informazioni o chiarire argomenti già trattati. Con l'opzione dedicata, gli amministratori e gli utenti possono scegliere di inviare un estratto di messaggi recenti, da un minimo di 25 fino a un massimo di 100. La funzionalità consente quindi ai nuovi partecipanti di orientarsi rapidamente, evitando richieste ripetitive o passaggi di contesto che rallentano la discussione. Allo stesso tempo, il gruppo mantiene un flusso di comunicazione più stabile, senza ricorrere a invii ridondanti o screenshot poco pratici.

L'immagine con cui Meta ha presentato la condivisione della cronologia dei messaggi del gruppo

La piattaforma chiarisce che la funzione di condivisione non è automatica. Ogni utente che aggiunge una persona a un gruppo può decidere se inoltrare la cronologia disponibile, mentre gli amministratori mantengono la possibilità di disabilitare l'impostazione per l'intero gruppo. Anche con l'impostazione disattivata, gli amministratori possono comunque scegliere di condividere la cronologia quando lo ritengono necessario. Questa gestione flessibile punta a mantenere un equilibrio tra trasparenza, controllo e privacy.

Dal punto di vista della protezione dei dati, la funzione segue le stesse regole applicate a tutti i messaggi privati presenti sulla piattaforma. La cronologia condivisa resta protetta dalla crittografia end-to-end, caratteristica che impedisce a soggetti esterni di accedere ai contenuti scambiati all'interno dei gruppi. La piattaforma sottolinea che l'invio dei messaggi è chiaramente distinto dal resto della conversazione, grazie a elementi grafici che segnalano la natura della cronologia e a una notifica visibile per tutti i membri, con data, ora e mittente dell'operazione.

Il sistema di notifiche risponde alla stessa necessità di trasparenza, un aspetto cruciale quando si tratta di gestire contenuti generati da più persone. Ogni volta che la cronologia viene condivisa, i partecipanti possono verificare chi l'ha inviata e valutare eventuali implicazioni sulla gestione delle informazioni presenti nel gruppo.

Dopo la distribuzione in beta, l'implementazione della funzione avverrà gradualmente a livello globale, come già accaduto per altre novità introdotte negli ultimi anni. La piattaforma sta lavorando per estendere la disponibilità della funzione a tutti gli utenti, seguendo un approccio che consente di monitorare il funzionamento su larga scala e di intervenire in caso di criticità tecniche o richieste di miglioramento.