Nintendo supera Sony e Toyota, è la compagnia giapponese con la migliore immagine

Il nuovo sondaggio condotto dal Nikkei Advertising Research Institute dimostra che Nintendo è la compagnia giapponese con la migliore immagine corporate, superando altri grandi marchi come Sony e Toyota, secondo una ricerca che ha preso in esame diversi aspetti.

Il sondaggio è stato condotto tra agosto e settembre 2025 su 8.588 impiegati attraverso 672 compagnie, con il punteggio che deriva da quello assegnato in vari ambiti dagli intervistati, andando dalla qualità dei prodotti e dei servizi alla soddisfazione di lavoratori e clienti.

Il risultato è notevole perché si tratta della prima volta che Nintendo conquista il primo posto della classifica, dopo essersi piazzata terza nel sondaggio condotto precedentemente dallo stesso istituto.