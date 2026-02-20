Nintendo supera Sony e Toyota, è la compagnia giapponese con la migliore immagine

Il nuovo sondaggio condotto dal Nikkei Advertising Research Institute dimostra che Nintendo è la compagnia giapponese con la migliore immagine corporate, superando altri grandi marchi come Sony e Toyota, secondo una ricerca che ha preso in esame diversi aspetti.
Il sondaggio è stato condotto tra agosto e settembre 2025 su 8.588 impiegati attraverso 672 compagnie, con il punteggio che deriva da quello assegnato in vari ambiti dagli intervistati, andando dalla qualità dei prodotti e dei servizi alla soddisfazione di lavoratori e clienti.
Il risultato è notevole perché si tratta della prima volta che Nintendo conquista il primo posto della classifica, dopo essersi piazzata terza nel sondaggio condotto precedentemente dallo stesso istituto.
Un notevole balzo in avanti
I concorrenti sono decisamente grossi, ma evidentemente Nintendo è riuscita a superarli in questo specifico frangente, superando colossi come anche Google (la divisione nipponica), Honda, Walt Disney Japan e altri.
I punteggi maggiori sono stati raggiunti sul fronte dell'accessibilità, della qualità di prodotti e servizi, dell'impegno nei confronti dei clienti e in altre aree.
Questa è dunque la classifica emersa dal sondaggio recente di Nikkei:
- Nintendo
- Toyota
- Sony Group
- Uniqlo
- Ajinomoto
- Walt Disney Japan
- Honda
- Nissin
- Tokyo Disney Resort
Da notare anche l'ottima accelerata di Sony che quest'anno è passata dal settimo al terzo posto in classifica.
Nel frattempo, restiamo in attesa di un altro possibile Nintendo Direct che potrebbe emergere a breve secondo le voci di corridoio, anche se la questione sembra ancora decisamente dubbia.