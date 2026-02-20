NieR: Automata ha venduto 10 milioni di copie... bastano per un nuovo gioco?

Square Enix ha infatti annunciato che NieR: Automata ha raggiunto 10 milioni di unità vendute .

NieR: Automata , sin dal lancio, è stato un successo di critica e pubblico, piazzando un buon numero di copie e continuando a far sognare i fan un seguito ancora più bello. Per ora non è arrivato, ma le vendite non si sono fermate.

Il messaggio di NieR: Automata

L'annuncio è avvenuto all'interno della diretta dedicata al nono anniversario di NieR: Automata. Per la precisione, come potete vedere nell'immagine qui sotto, l'informazione è stata condivisa con questa cifra: 10.000.000,0000000.

L'annuncio delle vendite di NieR: Automata

Ovviamente è un modo goliardico per condividere il numero e farlo sembrare ancora più grande. Inoltre, è forse un riferimento alla curiosa numerazione di NieR Replicant ver.1.22474487139 (sì, è il vero titolo, nel caso non lo sappiate).

Speriamo che questo risultato si traduca nell'arrivo di un nuovo gioco di grandi dimensioni, per PC e console, così come lo è stato NieR: Automata. Il produttore di NieR dice di aspettarsi qualcosa il prossimo anno, ma non troppo: crediamo però che molti stiano già nutrendo grandi aspettative.