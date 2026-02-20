Alaloth si espande ancora con l'aggiornamento Northwind e presto ci sarà un DLC

L'annuncio di Northwind è stato utile anche per svelare che presto sarà pubblicato un DLC vero e proprio : "sveleremo anche i primi dettagli concreti del DLC in arrivo, incluso il nome ufficiale e la finestra di uscita. Sì, finalmente ha un nome!"

"Northwind introduce un nuovo e importante ciclo di aggiornamenti al bilanciamento, proseguendo il lavoro iniziato poco dopo il lancio con la revisione del combattimento corpo a corpo. Questo update rappresenta la fase finale di quel processo: un'ultima rifinitura dei sistemi di combattimento principali, prima di concentrare la nostra attenzione sulla magia e sull'equilibrio dell'endgame, seguendo anche i feedback della community."

Gamera Interactive ha annunciato che presto Alaloth: Champions of The Four Kingdoms riceverà un nuovo aggiornamento, chiamato Northwind , che sarà disponibili per le versioni Steam e GOG del gioco.

Che futuro per Alaloth?

Il comunicato offre però altri spunti interessanti su Gamera e il suo futuro: "Dietro le quinte, questi ultimi mesi sono stati molto intensi. Dopo lunghe discussioni e un'attenta pianificazione con un importante partner del settore, siamo entrati in una nuova fase. Il team è cresciuto: da 6 sviluppatori testardi e temprati dalla battaglia siamo diventati oltre 20 persone che lavorano a tempo pieno sui nostri progetti."

"Questo significa più risorse, nuovi progetti che stanno prendendo forma, obiettivi a lungo termine sempre più chiari e ambiziosi. Ma vogliamo essere molto chiari: Alaloth resta una priorità assoluta. Continueremo ad aggiornarlo, iterarlo e perfezionarlo finché non diventerà pienamente il gioco che abbiamo sempre immaginato, anche se oggi è già nella sua forma migliore di sempre."

Alaloth: Champions of The Four Kingdoms è stato lanciato il 21 novembre 2024, dopo un periodo passato in Accesso Anticipato. Da allora è stato aggiornato gratuitamente numerose volte, con il lancio di nuovi contenuti e aggiornamenti degli equilibri di gioco e di altri aspetti dell'esperienza.

L'aggiornamento Northwind non ha ancora una data d'uscita fissata.