2

Alaloth si aggiorna ancora con la versione 1.2, che aggiunge moltissimi contenuti

Gamera ha pubblicato un nuovo aggiornamento di Alaloth: Champions of The Four Kingdoms, che è arrivato alla versione 1.2.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   09/12/2025
L'antagonista di Alaloth
Alaloth: Champions of the Four Kingdoms
Alaloth: Champions of the Four Kingdoms
Articoli News Video Immagini

Lo studio italiano Gamera Interactive ha pubblicato la versione 1.2 del gioco di ruolo d'azione Alaloth: Champions of The Four Kingdoms, disponibile gratuitamente per tutti i giocatori. L'update introduce nuovi contenuti, bilanciamenti e correzioni utili a migliorare l'esperienza di gioco nel suo complesso, mostrando al contempo per l'ennesima volta il grande supporto ricevuto dal gioco.

Le novità

Per quanto riguarda i contenuti extra, sono state aggiunte due nuove aree esplorabili: "Ironbrand Watch" e "Aethrakar"; è stata introdotta una nuova missione, "The Flame Beneath", che amplia la campagna principale; è stato aggiunto un nuovo obiettivo sbloccabile, "The Withering Flame".

Il banner del nuovo aggiornamento di Alaloth
Il banner del nuovo aggiornamento di Alaloth

Per quanto riguarda bug e bilanciamento, ora alcuni oggetti della missione "The Ethereal Reckoning" possono essere ottenuti anche dai nemici "Ghost"; è stata migliorata la gestione dei file di salvataggio corrotti o illeggibili: ora vengono mostrati nella lista dei salvataggi e, al caricamento, comparirà un messaggio informativo; la visualizzazione della posizione attuale in gioco (in alto a destra dello schermo) è stata ottimizzata per evitare spazi vuoti quando non è presente il nome di una sottozona; c'è stata una revisione generale di molte armi: asce, pugnali, alabarde, lance, armi da lancio e archi.

Le versioni console di Alaloth confermate per il 2025, con forse un grosso DLC Le versioni console di Alaloth confermate per il 2025, con forse un grosso DLC

Inoltre, è stato risolto un problema in modalità Hardcore che causava la duplicazione di oggetti non equipaggiati del set iniziale del giocatore, portando all'intasamento dell'inventario. Caricando la partita dopo l'applicazione della patch, i salvataggi corrotti saranno sistemati. È stato anche sistemato un bug chepoteva rendere immortale il "Captain Vexx", bloccando il completamento di certe aree.

Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Alaloth si aggiorna ancora con la versione 1.2, che aggiunge moltissimi contenuti