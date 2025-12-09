Alaloth si aggiorna ancora con la versione 1.2, che aggiunge moltissimi contenuti

Lo studio italiano Gamera Interactive ha pubblicato la versione 1.2 del gioco di ruolo d'azione Alaloth: Champions of The Four Kingdoms , disponibile gratuitamente per tutti i giocatori. L'update introduce nuovi contenuti, bilanciamenti e correzioni utili a migliorare l'esperienza di gioco nel suo complesso, mostrando al contempo per l'ennesima volta il grande supporto ricevuto dal gioco.

Le novità

Per quanto riguarda i contenuti extra, sono state aggiunte due nuove aree esplorabili: "Ironbrand Watch" e "Aethrakar"; è stata introdotta una nuova missione, "The Flame Beneath", che amplia la campagna principale; è stato aggiunto un nuovo obiettivo sbloccabile, "The Withering Flame".

Il banner del nuovo aggiornamento di Alaloth

Per quanto riguarda bug e bilanciamento, ora alcuni oggetti della missione "The Ethereal Reckoning" possono essere ottenuti anche dai nemici "Ghost"; è stata migliorata la gestione dei file di salvataggio corrotti o illeggibili: ora vengono mostrati nella lista dei salvataggi e, al caricamento, comparirà un messaggio informativo; la visualizzazione della posizione attuale in gioco (in alto a destra dello schermo) è stata ottimizzata per evitare spazi vuoti quando non è presente il nome di una sottozona; c'è stata una revisione generale di molte armi: asce, pugnali, alabarde, lance, armi da lancio e archi.

Inoltre, è stato risolto un problema in modalità Hardcore che causava la duplicazione di oggetti non equipaggiati del set iniziale del giocatore, portando all'intasamento dell'inventario. Caricando la partita dopo l'applicazione della patch, i salvataggi corrotti saranno sistemati. È stato anche sistemato un bug chepoteva rendere immortale il "Captain Vexx", bloccando il completamento di certe aree.