L'SSD interno Samsung 9100 Pro da 1TB è acquistabile ad un ottimo prezzo su AliExpress

Su AliExpress, oggi, in occasione delle promozioni di Natale è presente e disponibile un'offerta molto allettante e interessante sull'SSD Samsung 9100 Pro da 1TB che, grazie al coupon MULTI15 (o, in alternativa ITGS15) cala ulteriormente di 15€ per un prezzo totale e finale di 127,68€. Puoi acquistare l'SSD direttamente tramite questo link.
L'SSD interno Samsung è progettato per chi cerca prestazioni elevate, sia per il gaming sia per applicazioni professionali. Ideale per l'editing di video 4K, la creazione di contenuti AI, la grafica 3D e i giochi più impegnativi, questo SSD riesce ad ottenere delle prestazioni di un livello superiore.
Ulteriori dettagli
Grazie allo standard PCIe 5.0, l'unità raggiunge velocità di lettura fino a 14.800 MB/s e di scrittura fino a 13.400 MB/s, garantendo un flusso di lavoro senza interruzioni e tempi di caricamento minimi. L'elevata efficienza termica consente di mantenere prestazioni stabili anche durante le sessioni più intense, riducendo il rischio di surriscaldamento e ottimizzando la durata dell'unità.
Con 1 TB di spazio di archiviazione, l'SSD offre ampia capacità per giochi, software professionali e file multimediali. La compatibilità è versatile, funzionando senza problemi su PC, laptop e PlayStation 5, rendendolo una soluzione perfetta per ogni tipo di utente.