L'SSD interno Samsung 9100 Pro da 1TB è acquistabile ad un ottimo prezzo su AliExpress

Su AliExpress, oggi, in occasione delle promozioni di Natale è presente e disponibile un'offerta molto allettante e interessante sull'SSD Samsung 9100 Pro da 1TB che, grazie al coupon MULTI15 (o, in alternativa ITGS15) cala ulteriormente di 15€ per un prezzo totale e finale di 127,68€. Puoi acquistare l'SSD direttamente tramite questo link.

L'SSD interno Samsung è progettato per chi cerca prestazioni elevate, sia per il gaming sia per applicazioni professionali. Ideale per l'editing di video 4K, la creazione di contenuti AI, la grafica 3D e i giochi più impegnativi, questo SSD riesce ad ottenere delle prestazioni di un livello superiore.