Capcom vuole trasformare Mega Man, Devil May Cry e non solo in IP di punta, come Monster Hunter e Resident Evil

Lo ha spiegato il presidente e COO Haruhiro Tsujimoto in un recente documento rivolto agli azionisti, in cui ha illustrato le strategie per la crescita futura della compagnia. Tsujimoto ha ribadito come Street Fighter, Resident Evil e Monster Hunter rappresentino ormai le tre IP "core" dell'azienda, fondamentali per raggiungere l'ambizioso obiettivo delle 100 milioni di copie vendute all'anno . Per questo motivo, ha sottolineato, sarà necessario far crescere anche le altre serie presenti nel portfolio di Capcom.

Capcom vuole aumentare la scaletta di uscite in futuro e nel farlo ha intenzione anche di trasformare alcune delle sue serie "minori" , tra cui Mega Man, Devil May Cry e Ace Attorney, in franchise di punta , come lo sono attualmente Street Fighter, Resident Evil e Monster Hunter.

Più giochi, remake, assunzioni e nuove sedi in Giappone

"In Capcom puntiamo a mantenere il nostro KPI di una crescita annua dell'utile operativo pari al 10% o superiore, insieme all'obiettivo di lungo termine di vendite annuali di software pari a 100 milioni di unità" ha scritto Tsujimoto. "Per aumentare le possibilità di successo, stiamo lavorando per risolvere le sfide aziendali."

"I nostri sforzi sono concentrati sulle proprietà intellettuali principali, come i franchise di Resident Evil, Monster Hunter e Street Fighter, e sulla pianificazione di nuovi capitoli delle serie principali, sequel, remake, nuove IP e porting dei contenuti sulle piattaforme più recenti. Ogni anno pubblichiamo costantemente da due a tre nuovi titoli di rilievo, ma riconosciamo la necessità di ampliare ulteriormente la nostra pipeline in futuro."

Haruhiro Tsujimoto

Capcom ha intenzione di pubblicare non solo nuovi giochi, ma anche remake e conversioni di serie come Devil May Cry, Mega Man e Ace Attorney, con l'obiettivo di accrescerne la popolarità. Per raggiungere questi traguardi, negli ultimi anni l'azienda ha ampliato il proprio organico con centinaia di nuove assunzioni e sta preparando l'apertura di una nuova sede a Osaka nel 2027, avendo già acquistato terreni limitrofi per ulteriori espansioni.

"Capcom possiede un vasto patrimonio di brand popolari a livello globale, come Mega Man, Devil May Cry e *Ace Attorney" ha aggiunto Tsujimoto. "Il nostro obiettivo è ampliare la base di utenti e migliorare le performance attraverso nuove uscite, remake e conversioni di titoli di queste serie sulle piattaforme più recenti. Rafforzando il potere dei brand e coltivando community di fan fedeli, trasformeremo queste serie in proprietà intellettuali centrali."

"Le persone che sviluppano questi contenuti sono i nostri creatori interni di livello mondiale. Negli ultimi tre anni abbiamo fatto del rafforzamento del capitale umano una priorità gestionale e, a tal fine, abbiamo formato e assunto nuovo personale per ampliare la nostra struttura di sviluppo. In passato abbiamo concentrato lo sviluppo dei giochi a Osaka per favorire l'efficienza; tuttavia, per rafforzare ulteriormente la struttura, stiamo attualmente costruendo un nuovo centro di sviluppo accanto alla nostra sede centrale, con completamento previsto nel 2027. Abbiamo inoltre acquisito terreni nelle vicinanze, pensando a future espansioni."