Capcom mira ad espandersi con nuove sedi e centinaia di assunzioni ogni anno

Come forse saprete, l'azienda ha chiuso l'ultimo anno fiscale segnando un nuovo record di ricavi e profitti per l'ottavo anno consecutivo , a dimostrazione che si tratta di una dei publisher più in salute e redditizi sul mercato. Non sorprende dunque una strategia di espansione con l'obiettivo di aumentare ulteriormente il ritmo di pubblicazione e la qualità dei giochi della compagnia, che includono tra gli altri anche i franchise di Monster Hunter, Street Fighter e Resident Evil.

Nell'ultimo resconto finanziario per gli azionisti, Capcom ha annunciato che intende espandersi nei prossimi anni , sia costruendo nuove sedi che incrementando il proprio organico con assunzioni in massa.

Tra gli obiettivi c'è anche la riduzione del divario salariale di genere

Come riportato da GameBiz, Capcom sta costruendo una nuovo edificio vicino al suo quartier generale di Osaka, che verrà inaugurato nel 2027. In aggiunta, ha acquistato un altro terreno nelle vicinanze per la realizzazione di ulteriori strutture.

Allo stesso modo, l'azienda giapponese vuole continuare ad espandere il proprio organico al ritmo di circa 100 assunzioni ogni anno, in quanto vede il talento umano "come un motore essenziale della crescita". In pratica parliamo di un numero di dipendenti tale da mettere in piedi un nuovo studio di sviluppo di medie dimensioni ogni anno.

Uno scatto da Monster Hunter Wilds

Infine, Capcom si sta impegnando anche nel migliorare le condizioni lavorative, con l'obiettivo di ridurre il divario salariale di genere a meno del 12% e incoraggiare un maggior numero di uomini a usufruire del congedo parentale retribuito.