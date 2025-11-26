Magic: The Gathering rinvia il crossover con Monster Hunter a causa dei pareri negativi dei fan

Il comunicato ufficiale non ha girato intorno alla questione: il ritardo è dovuto alle reazioni negative dei fan , da cui la decisione di prendersi più tempo per ripensare completamente il Superdrop.

Pochi giorni fa Wizards of the Coast aveva annunciato un nuovo Secret Lair di Magic: The Gathering dedicato alla celebre serie videoludica Monster Hunter di Capcom. Una collaborazione attesa e richiesta da tempo, che però non ha incontrato il favore del pubblico. Il lancio, inizialmente previsto per il 1° dicembre, è stato rimandato al 2026 , senza una data precisa, ma con la promessa che il rinvio sarà "solo di pochi mesi".

Un Superdrop da rivedere a fondo

"Andiamo dritti al punto: il Secret Lair x Monster Hunter Superdrop che abbiamo presentato la scorsa settimana non ha soddisfatto le aspettative", recita il comunicato di Wizards of the Coast. "Abbiamo ascoltato chiaramente la vostra delusione e crediamo di poter fare di meglio. Per questo motivo, abbiamo deciso di posticipare l'uscita e di ripensare completamente questo Superdrop".

Le carte di Fatalis, Rathalos e Lagiacrus di Magic: The Gathering

"Come molti di voi, siamo grandi fan di Monster Hunter. È proprio per questo che abbiamo creato questo Superdrop. Tuttavia, presi dall'entusiasmo, abbiamo mancato il bersaglio su aspetti come la selezione delle carte e l'integrazione fedele del mondo e delle meccaniche di Monster Hunter. Di conseguenza, la struttura complessiva del Superdrop non è all'altezza degli standard che vi aspettate da noi".

La compagnia non ha parlato nello specifico di quali modifiche apporterà. Il sentimento generale dei fan è che la collaborazione non riuscisse a tradurre in maniera efficace "il mondo della caccia" di Monster Hunter. Tra le critiche più diffuse quelle per delle illustrazioni di mostri non all'altezza delle controparti originali, alcune scelte discutibili sugli effetti delle carte e l'assenza di elementi iconici del franchise, come i compagni Felyne e il Poogie.