Fractured Utopias per Frostpunk 2 disponibile: è un DLC completamente gratuito

11 bit studios ha lanciato Fractured Utopias , il primo contenuto aggiuntivo maggiore di Frostpunk 2 . Si tratta di un DLC completamente gratuito, che Builder Mode a un nuovo livello di profondità e personalizzazione. L'espansione ridefinisce le 8 fazioni già presenti nel gioco, rendendole ancora più centrali per l'esperienza e dotandole di identità uniche, nuovi edifici, oltre 100 eventi inediti e nuove leggi da applicare alla città.

Le novità

Uno dei miglioramenti più richiesti dai giocatori riguarda il menu iniziale, completamente riprogettato, che permette finalmente di scegliere la fazione con cui iniziare la partita. La scelta non è puramente estetica: ogni fazione ha un albero delle abilità esclusivo, edifici e hub unici e tratti passivi che influenzano produttività e stabilità della città. In questo modo è possibile personalizzare maggiormente le partite, seguendo un proprio stile, in accordo con la fazione scelta.

Inoltre, Fractured Utopias introduce nuovi hub e varianti di quartieri residenziali, dedicati a ciascuna delle 8 fazioni. Le città cambiano aspetto in base alla fazione scelta, offrendo bonus strategici e nuove sfide, per la gioia di chi è in cerca di novità.

Inoltre, il DLC inaugura la funzionalità City Unbound e le Unique Tales, storie interattive che inseriscono colpi di scena narrativi legati all'ideologia della fazione e possono essere giocate singolarmente o combinate per aumentare la sfida, arricchendo l'esperienza strategica del gioco in modo originale e mai visto in altri titoli del genere.