Yoko Taro, creatore di Nier, vorrebbe saper rispondere a tono a tutti gli stramboidi in rete

In tale sede, ha elogiato Kamiya per una sua grande dote: saper rispondere a tono ai videogiocatori . Pare che alle volte noi fan diciamo cose assolutamente inaccettabili, ma Taro fatica a rispondere sapendo che siamo il suo pubblico pagante. Kamiya, invece, non si fa problemi.

Yoko Taro , creatore di Nier: Automata, ha recentemente partecipato al talk show Cafe Four Leaf, condotto da Hideki Kamiya (Devil May Cry, Okami e Resident Evil).

Cosa ha detto Taro su Kamiya e i fan

Yoko Taro ha affermato: "Quando sei un creatore di giochi e una personalità pubblica, attiri l'attenzione di molte persone, compresi dei veri e propri stramboidi. Alcuni di loro dicono cose che sono seriamente assurde o inaccettabili, ma poiché sono i tuoi clienti e il tuo pubblico, non puoi davvero rispondergli a tono".

Continua dicendo: "Ma Kamiya risponde assolutamente a tono. Gli dice semplicemente, 'vattene, insetto!'. Esattamente come ci sono persone che, quando provocate, ti risponderanno con forza nella vita reale, penso che sia positivo instillare una certa paura che anche alcuni creatori di giochi possano fare lo stesso. Per questo motivo penso che avere Kamiya-san in circolazione in qualità di mio pari nell'industria videoludica sia molto rassicurante".

Senza alcuna sorpresa, Kamiya la pensa allo stesso modo. "Un sacco di persone pensano che staremo fermi a farci prendere a schiaffi, quindi rimangono stupiti quando si prendono un pugno." Ciò detto, i suoi colleghi affermano che di persona Kamiya è molto diverso.

Per capire che tipo di persona è, quando lasciò Platinum Games scherzò sull'impossibilità di lavorare per un anno salendo su una Lamborghini per andare al centro di disoccupazione.