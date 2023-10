Kamiya non potrà lavorare per un anno: scherza sulla disoccupazione salendo su una Lamborghini

Come saprete, Hideki Kamiya ha annunciato di aver lasciato Platinum Games, compagnia da lui co-fondata e per la quale ha realizzato giochi amati come la saga di Bayonetta e The Wonderful 101. Ora, il creativo ha aggiornato sulla propria situazione, con un video che si conclude in modo ironico con l'uomo che sale su una Lamborghini, che gli serve per andare al centro per l'impiego visto che non ha un lavoro.

Nel frattempo, Kamiya ha aperto un canale YouTube e ha pubblicato un video nel quale ha ribadito che non ha intenzione di ritirarsi dallo sviluppo di videogiochi, ma ha affermato che non sarà in grado di accettare un lavoro nel settore per almeno un anno, probabilmente a causa di una clausola di non concorrenza.

"Sono Hideki Kamiya, disoccupato. Benvenuti sul mio canale. Sono senza lavoro, quindi abbonatevi", ha scherzato.

"Mi sento molto rinvigorito dopo aver lasciato [Platinum]. Ho guardato Netflix, Disney Plus, YouTube e cose del genere. Ho già perso la cognizione di che giorno sia. È da un po' che non vado al lavoro. Credo che siano passati circa tre mesi da quando ho deciso di licenziarmi. Quando ho deciso di andarmene, ho dovuto pulire tutti i giocattoli e cose del genere. Una volta terminate le pulizie, sono tornato a casa con le mie ferie pagate".

Il video si conclude con Kamiya che lascia il parcheggio degli uffici di Platinum a bordo di una Lamborghini Countach. "Vado al centro di disoccupazione. Ci vediamo!", dice.