GTA 6, spunta la classificazione in Australia ma ci sono dei dubbi

GTA 6 ha una classificazione in Australia, sebbene ci siano diversi dubbi in merito alla legittimità di queste informazioni. Per intenderci: la classificazione è realmente avvenuta, ma può darsi non sia stata richiesta da Rockstar Games.

Andando a controllare i dati sul sito del governo australiano, sono presenti plausibilissimi riferimenti a "scene di sesso e uso di droghe", due tematiche che certamente non mancheranno nella storia di Grand Theft Auto VI, ma per il resto il documento appare vago e contraddittorio.

In particolare l'age rating MA 15+ non corrisponde a quello utilizzato solitamente per le produzioni di Rockstar Games, che solitamente arrivano nei negozi con un R18+, l'equivalente del nostro PEGI 18. Inoltre il nome dell'azienda figura nelle classificazioni ufficiali tutto in maiuscolo.