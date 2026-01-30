Il direttore creativo di Beyond Good and Evil 2 rassicura sullo stato del gioco

Fawzi Mesmar, il direttore creativo di Beyond Good & Evil 2 ha parlato per la prima volta dello stato dei lavori del gioco dopo la grande ristrutturazione dell'azienda annunciata negli scorsi giorni , rassicurando sul fatto che lo sviluppo sta continuando . Purtroppo non ha dato informazioni sulle tempistiche in cui potremo tornare a vederlo, ma quantomeno ha ribadito che non è stato cancellato.

Sempre troppo poco

La scorsa settimana, l'editore di Assassin's Creed ha annunciato una significativa riorganizzazione interna, che porterà alla suddivisione dei team di sviluppo in "creative house" autonome. A una di queste case è stato dato anche Beyond Good & Evil 2, un progetto travagliatissimo, in sviluppo da quasi 20 anni.

Quanto sarà rimasto del "vecchio" Beyond Good and Evil 2?

Il fatto che Beyond Good & Evil 2 sia salvo ha stupito un po' tutti, visto che Ubisoft non si è fatta troppi scrupoli a tagliare altri 6 giochi, compreso il remake di Prince of Persia: Le sabbie del tempo, che alcuni sviluppatori davano per pronto. Invece, secondo Fawzi Mesmar il team di sviluppo di Beyond Good & Evil 2 "rimane impegnato e concentrato nel realizzare un gioco straordinario di cui i nostri giocatori possano godere". "Grazie a tutti coloro che mi hanno contattato negli ultimi giorni in merito alle recenti notizie su Ubisoft", ha scritto Mesmar su LinkedIn. Io, il mio team e il nostro progetto Beyond Good and Evil 2 non siamo stati influenzati dai recenti cambiamenti. Per ulteriori informazioni sulla nuova struttura organizzativa, vi rimando al comunicato stampa ufficiale." Il che non chiarisce molto. In quanti ci stanno lavorando? In che fase si trovano i lavori?

Comunque sia, ha aggiunto: "È inutile dire che sono rattristato dalle cancellazioni che hanno colpito colleghi in altre aree di Ubisoft e dell'industria in generale. Esorto tutti - me compreso - a offrire supporto ogni volta e in qualunque modo possibile in questo periodo".

Rimane il fatto che Beyond Good and Evil 2 è stato annunciato originariamente nel 2008, quindi ripresentato nel 2017, ma a oggi non ci sono segni del suo arrivo. L'autore originale del gioco, Michel Ancel, ha lasciato Ubisoft nel 2020, dichiarando di voler abbandonare completamente l'industria videoludica per dedicarsi a una nuova carriera nel campo della tutela della fauna selvatica. Proprio Ancel nel 2024 ha spiegato il problema che ha bloccato lo sviluppo di Beyond Good & Evil 2: gli scontri interni tra i dirigenti.