Beyond Good and Evil 2 non è morto, Ubisoft continua ad assumere per il progetto

"Basato su di una tecnologia rivoluzionaria, alimentata dal motore proprietario Voyager, Beyond Good and Evil 2 mira a offrire un'esperienza fluida di esplorazione e pirateria spaziale attraverso un sistema solare pieno di luoghi esotici, personaggi colorati e misteri da scoprire, da soli o con gli amici."

Beyond Good and Evil 2 e WiLD? Michel Ancel rivela cosa è andato storto con i due progetti

Si tratta di tempistiche che farebbero pensare a un progetto morto e sepolto, ma a quanto pare qualcosa continua a muoversi presso Ubisoft Montpellier , che è alla ricerca di un technical sound designer che si occupi appunto di lavorare a Beyond Good and Evil 2.

Ubisoft sta continuando ad assumere sviluppatori per Beyond Good and Evil 2 , sebbene il gioco sia in lavorazione da quasi diciassette anni e sia stato mostrato l'ultima volta durante l'E3 2017, ben otto anni fa.

Ancora vivo? Davvero?

Non è la prima volta che Ubisoft batte un colpo, per quanto riguarda Beyond Good and Evil 2: circa un anno fa il gioco ha cambiato creative director e ciò fa pensare a un probabile reset interno, magari anche più di uno da quando sono iniziati i lavori sul progetto.

Tuttavia situazioni come queste sono sempre molto spinose e il risultato finale potrebbe essere deludente, sempre che un risultato concreto venga alla luce e in un futuro che speriamo sia prossimo, altrimenti questa faccenda potrebbe diventare materiale da Guinness dei Primati.