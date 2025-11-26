Beyond Good and Evil 2 non è morto, Ubisoft continua ad assumere per il progetto

Ubisoft sta continuando ad assumere sviluppatori per Beyond Good and Evil 2, sebbene il gioco sia in lavorazione da quasi diciassette anni e sia stato mostrato l'ultima volta durante l'E3 2017, ben otto anni fa.
Si tratta di tempistiche che farebbero pensare a un progetto morto e sepolto, ma a quanto pare qualcosa continua a muoversi presso Ubisoft Montpellier, che è alla ricerca di un technical sound designer che si occupi appunto di lavorare a Beyond Good and Evil 2.
Peraltro il testo dell'annuncio di lavoro fornisce qualche dettaglio in più sulla natura del gioco: "un action adventure open world ambientato in un affascinante universo da space opera, prequel diretto del classico cult del 2003", si legge.
"Basato su di una tecnologia rivoluzionaria, alimentata dal motore proprietario Voyager, Beyond Good and Evil 2 mira a offrire un'esperienza fluida di esplorazione e pirateria spaziale attraverso un sistema solare pieno di luoghi esotici, personaggi colorati e misteri da scoprire, da soli o con gli amici."
Ancora vivo? Davvero?
Non è la prima volta che Ubisoft batte un colpo, per quanto riguarda Beyond Good and Evil 2: circa un anno fa il gioco ha cambiato creative director e ciò fa pensare a un probabile reset interno, magari anche più di uno da quando sono iniziati i lavori sul progetto.
Tuttavia situazioni come queste sono sempre molto spinose e il risultato finale potrebbe essere deludente, sempre che un risultato concreto venga alla luce e in un futuro che speriamo sia prossimo, altrimenti questa faccenda potrebbe diventare materiale da Guinness dei Primati.