Per il creatore di Dragon Quest, Final Fantasy X è il capitolo perfetto della serie

Yuji Horii, il creatore della serie Dragon Quest, ha affermato di aver pensato che Final Fantasy X fosse "la perfezione assoluta dei Final Fantasy" quando lo vide per la prima volta. Parlando della rivalità tra le due longeve e amate serie di JRPG, Dragon Quest e Final Fantasy, Horii ha spiegato anche di ritenere che esista una "differenza netta" tra le due.
Il primo Dragon Quest uscì nel 1986, un anno prima del primo Final Fantasy. In un'intervista concessa alla testata Game Informer, Horii ha spiegato come ha seguito la nascita della serie concorrente, pubblicata dallo stesso editore. "Quando uscì il primo Final Fantasy, lo osservavo con molta attenzione, perché era qualcosa di cui dovevamo tener conto", racconta Horii.
Tuttavia, osservando la serie, Horii dice di aver notato una "differenza chiave": i protagonisti di Final Fantasy sono personaggi ben sviluppati che "parlano molto", mentre Dragon Quest vuole che il protagonista sia un'estensione del giocatore, una sorta di suo alter ego.
Attraverso anni di osservazione della serie, Horii ha visto un capitolo emergere su tutti. "Comunque, mi piace Final Fantasy", afferma. "Quando vidi Final Fantasy X per la prima volta, ricordo di aver pensato che fosse la perfezione assoluta dei Final Fantasy."
Evidentemente la sferografia deve essergli rimasta nel cuore, come è stato per moltissimi appassionati della storica serie. Del resto, mai come per quella Final Fantasy c'è dibattito su quale sia il capitolo migliore in assoluto, con persone pronte a difendere la loro scelta a colpi di summon.