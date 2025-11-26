Per il creatore di Dragon Quest, Final Fantasy X è il capitolo perfetto della serie

Yuji Horii, il creatore della serie Dragon Quest, ha affermato di aver pensato che Final Fantasy X fosse "la perfezione assoluta dei Final Fantasy" quando lo vide per la prima volta. Parlando della rivalità tra le due longeve e amate serie di JRPG, Dragon Quest e Final Fantasy, Horii ha spiegato anche di ritenere che esista una "differenza netta" tra le due.