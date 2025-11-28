Un artwork crossover unico tra Final Fantasy 7 e 10 è stato venduto per una cifra altissima

Un artwork del maestro Yoshitaka Amano, raffigurante Cloud Strife e Aerith Gainsborough da Final Fantasy 7, e Tidus e Yuna da Final Fantasy 10, è stato venduto per 1.225.522 yen (6.796,74 euro al cambio attuale) su Yahoo! Japan Auctions.

Si tratta di un pezzo unico nel suo genere, che si sospetta sia stato disegnato di recente, visto che Cloud e Aerith somigliano moltissimo alle loro controparti del remake. Comunque sia, non ci sono conferme sulla datazione, quindi siamo nel campo delle mere ipotesi.