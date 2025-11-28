0

Instant Gaming straccia il prezzo di High on Life con le promozioni del Black Friday

Su Instant Gaming è possibile acquistare High on Life ad un prezzo davvero stracciato dalle promozioni per il Black Friday.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   28/11/2025
Su Instant Gaming, oggi, in occasione delle promo per il Black Friday, è presente e disponibile una maxi offerta su High on Life: il gioco, la cui key è valida per Steam, è scontato dell'89% per un costo totale e finale d'acquisto di soli 3,99€. A queste cifre non si può non recuperare questo titolo. Puoi acquistare il gioco direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina dal box qui in basso: High on Life è uno sparatutto in prima persona con elementi action-adventure e meccaniche ispirate ai Metroidvania, caratterizzato da un forte taglio comico e da un'ambientazione fantascientifica popolata da armi parlanti. Sviluppato e pubblicato da Squanch Games, il titolo è stato lanciato il 13 dicembre 2022.

Il gameplay combina sparatorie, sezioni platform, esplorazione e risoluzione di enigmi. Il giocatore deve eliminare bersagli specifici affrontando combattimenti all'interno dei loro rifugi, culminando in battaglie contro boss.

Le armi principali sono cinque pistole viventi, i Gatlians, ognuna dotata di modalità di fuoco primarie, alternative e di speciali "trick hole", oltre a un coltello senziente che funge anche da strumento di movimento tramite funi e ziplines. Acquisendo nuove armi e abilità, è possibile raggiungere zone precedentemente inaccessibili, come nei classici Metroidvania. Per ulteriori approfondimenti dai un'occhiata alla nostra recensione.

