Final Fantasy 7 Ever Crisis svela il cross-over con NieR Automata: pronti a vedere Tifa vestita da 2B?

NieR Automata e la protagonista 2B sono le regine delle collaborazioni e negli anni dopo la pubblicazione del videogioco l'androide guerriera è apparsa all'interno di tantissimi videogiochi. Ora, Square Enix gioca in casa con un nuovo cross-over , precisamente con Final Fantasy 7 Ever Crisis .

I dettagli sul cross-over tra Final Fantasy 7 Ever Crisis e NieR Automata

La collaborazione introdurrà un nuovo evento, "Encounter in the City Ruins", e introdurrà elementi come un nuovo aspetto per Yuffie, con un costume in stile NieR e una nuova arma dedicata, oltre che per Tifa, che ha nuovi guanti e il classico costume di 2B.

2B di NieR Automata sarà presente nell'evento cross-over in forma di boss fight: basandoci sul filmato, pare un avversario temibile che metterà in campo le classiche combo con le armi disponibili nel gioco di Yoko Taro. Completando le missioni dell'evento sarà possibile ottenere l'abilità Whirling Ravager.

Tutto questo sarà disponibile dal 27 novembre all'interno del gioco Final Fantasy 7 Ever Crisis per iOS, Android e PC Steam. Inoltre, ci sarà un evento della campagna per ottenere 10 pescate gratuite quotidiane (per un massimo di 340), fino a 3.000 cristalli blu come bonus di accesso e una pescata al giorno dedicata al cross-over.

Ricordiamo che lo scorso mese c'è stato il crossover tra Final Fantasy VII Ever Crisis e Final Fantasy VI.