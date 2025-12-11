2

Il costume di Aerith in stile NieR in Final Fantasy 7 Ever Crisis sta eccitando i fan un po' troppo

Final Fantasy 7 Ever Crisis continua con il cross-over con NieR e ora possiamo vedere Aerith con il costume di Kaine. Il risultato è che molti fan hanno apprezzato parecchio la scelta.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   11/12/2025
Aerith col costume di Kaine in Final Fantasy 7 Ever Crisis
Final Fantasy VII Ever Crisis
Final Fantasy VII Ever Crisis
News Video

Final Fantasy VII Ever Crisis, il gioco gacha che racconta nuovamente la storia del GDR del 1997, sta conducendo un evento cross-over con la serie di NieR e, dopo aver messo in campo Tifa e Yuffie in versione 2B, è arrivato il momento di vedere Aerith in versione Kaine, la poco vestita alleata di NieR Replicant.

Ovviamente i due personaggi non potrebbero essere più diversi, visto che Aerith è pura di cuore e desidera solo fare del bene, mentre Kaine è violenta, sfacciata e spesso volgare. Vari appassionati però hanno reagito molto positivamente alla decisione di Square Enix.

Alcune reazioni dei giocatori di Final Fantasy VII Ever Crisis

Nel tweet qui sotto potete vedere un video che mostra Aerith con il costume di Kaine. PeachMilky commenta il tutto con le seguenti parole: "Non ho mai dato i miei soldi a un videogioco così rapidamente! Aerith con il costume di Kaine è la perfezione".

Al momento X/Twitter ha dei problemi
e non è possibile caricare il post
Al momento X/Twitter ha dei problemi
e non è possibile caricare il post

L'utente mariam ha invece condiviso un breve video, che mostra Aerith in combattimento contro il protagonista di NieR Automata all'interno di Final Fantasy 7 Ever Crisis, e ha commentato il tutto con le parole: "Aerith con le chiappe di fuori??? Ero solito pregare per tempi come questi".

Final Fantasy 7 Ever Crisis svela il cross-over con NieR Automata: pronti a vedere Tifa vestita da 2B? Final Fantasy 7 Ever Crisis svela il cross-over con NieR Automata: pronti a vedere Tifa vestita da 2B?

Certamente è una scelta curiosa da parte di Square Enix, ma tra i personaggi femminili principali di Final Fantasy 7 Ever Crisis non vi è probabilmente nessuno adatto per caratterizzazione a vestire i panni di Kaine. Aerith probabilmente è stata scelta perché ha una corporatura simile.

Kaine di NieR Replicant
Kaine di NieR Replicant

Rimanendo in tema Final Fantasy, vi segnaliamo che lo spadone di Cloud era troppo grosso, gli autori di Final Fantasy 7 Remake hanno pensato di rimpicciolirlo.

Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Il costume di Aerith in stile NieR in Final Fantasy 7 Ever Crisis sta eccitando i fan un po' troppo