Il costume di Aerith in stile NieR in Final Fantasy 7 Ever Crisis sta eccitando i fan un po' troppo

Final Fantasy VII Ever Crisis, il gioco gacha che racconta nuovamente la storia del GDR del 1997, sta conducendo un evento cross-over con la serie di NieR e, dopo aver messo in campo Tifa e Yuffie in versione 2B, è arrivato il momento di vedere Aerith in versione Kaine, la poco vestita alleata di NieR Replicant.

Ovviamente i due personaggi non potrebbero essere più diversi, visto che Aerith è pura di cuore e desidera solo fare del bene, mentre Kaine è violenta, sfacciata e spesso volgare. Vari appassionati però hanno reagito molto positivamente alla decisione di Square Enix.