Il costume di Aerith in stile NieR in Final Fantasy 7 Ever Crisis sta eccitando i fan un po' troppo

Final Fantasy VII Ever Crisis, il gioco gacha che racconta nuovamente la storia del GDR del 1997, sta conducendo un evento cross-over con la serie di NieR e, dopo aver messo in campo Tifa e Yuffie in versione 2B, è arrivato il momento di vedere Aerith in versione Kaine, la poco vestita alleata di NieR Replicant.
Ovviamente i due personaggi non potrebbero essere più diversi, visto che Aerith è pura di cuore e desidera solo fare del bene, mentre Kaine è violenta, sfacciata e spesso volgare. Vari appassionati però hanno reagito molto positivamente alla decisione di Square Enix.
Alcune reazioni dei giocatori di Final Fantasy VII Ever Crisis
Nel tweet qui sotto potete vedere un video che mostra Aerith con il costume di Kaine. PeachMilky commenta il tutto con le seguenti parole: "Non ho mai dato i miei soldi a un videogioco così rapidamente! Aerith con il costume di Kaine è la perfezione".
L'utente mariam ha invece condiviso un breve video, che mostra Aerith in combattimento contro il protagonista di NieR Automata all'interno di Final Fantasy 7 Ever Crisis, e ha commentato il tutto con le parole: "Aerith con le chiappe di fuori??? Ero solito pregare per tempi come questi".
Certamente è una scelta curiosa da parte di Square Enix, ma tra i personaggi femminili principali di Final Fantasy 7 Ever Crisis non vi è probabilmente nessuno adatto per caratterizzazione a vestire i panni di Kaine. Aerith probabilmente è stata scelta perché ha una corporatura simile.
