Disney e OpenAI stringono un accordo: Sora e ChatGPT potranno ricreare personaggi Pixar, Star Wars e non solo

Inoltre, ChatGPT potrà creare immagini basate sempre sulle proprietà di Disney incluse nell'accordo. Non sono però inclusi aspetto e voci di attori e doppiatori che hanno lavorato con la compagnia del Topo.

L'accordo, che ha tre anni di durata, permetterà agli utenti di Sora di generare video che possono essere visti e condivisi legalmente. Più di 200 personaggi, da IP Disney, Marvel, Pixar e Star Wars , potranno essere generati, con tanto di veicoli, oggetti di scena, costumi e ambientazioni ufficiali.

Walt Disney Company e OpenAI hanno annunciato un accordo: Disney permetterà a Sora - la piattaforma di OpenAI per generare tramite IA brevi video - di usare i suoi personaggi e contenuti.

Disney investe in OpenAI

Disney diventerà uno dei principali clienti di OpenAI, utilizzando le sue API per creare nuovi prodotti, strumenti ed esperienze, anche per Disney+, e dando accesso a ChatGPT ai propri dipendenti. Disney investirà 1 miliardo di dollari in OpenAI, con la possibilità di acquisto di ulteriori azioni a prezzo predefinito.

Lo storico accordo tra OpenAI e The Walt Disney Company avrà certamente delle ripercussioni

Inoltre, su Disney+ arriveranno una serie di video generati da Sora. In generale, OpenAI e Disney collaboreranno per utilizzare i modelli di OpenAI per creare nuove "esperienze" per gli abbonati di Disney+, per "promuovere modi innovativi e creativi per entrare in contatto con le storie e i personaggi Disney." Sarà possibile iniziare a creare contenuti IA basati sulle proprietà di Disney all'inizio del 2026.

"L'innovazione tecnologica ha continuamente plasmato l'evoluzione dell'intrattenimento, portando con sé nuovi modi per creare e condividere grandi storie con il mondo", ha affermato Robert A. Iger, CEO di The Walt Disney Company. "Il rapido progresso dell'intelligenza artificiale segna un momento importante per il nostro settore e, grazie a questa collaborazione con OpenAI, estenderemo in modo ponderato e responsabile la portata della nostra narrazione attraverso l'IA generativa, rispettando e proteggendo i creatori e le loro opere. L'unione delle storie e dei personaggi iconici della Disney con la tecnologia rivoluzionaria di OpenAI mette l'immaginazione e la creatività direttamente nelle mani dei fan della Disney in modi che non abbiamo mai visto prima, offrendo loro modi più ricchi e personali per connettersi con i personaggi e le storie Disney che amano".

"Disney è il punto di riferimento globale per la narrazione e siamo entusiasti di collaborare per consentire a Sora e ChatGPT Images di ampliare il modo in cui le persone creano e vivono contenuti di grande qualità", ha affermato Sam Altman, co-fondatore e CEO di OpenAI. "Questo accordo dimostra come le aziende di IA e i leader creativi possano lavorare insieme in modo responsabile per promuovere l'innovazione a beneficio della società, rispettare l'importanza della creatività e aiutare le opere a raggiungere un pubblico nuovo e vasto".

