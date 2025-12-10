Netflix aveva pensato di comprare Disney, Electronic Arts e non solo, prima di optare per Warner Bros.

Netflix sta comprando Warner Bros. Discovery per circa 83 miliardi di dollari, ma in precedenza aveva preso in considerazione l'idea di comprare varie altre compagnie televisive e cinematografiche, compresa Disney .

Il report di Bloomberg su Netflix

Secondo quanto indicato, Netflix aveva considerato l'idea di comprare Fox (prima che venisse acquisita da Disney, ovviamente) e anche Electronic Arts (che nel frattempo è diventata privata con l'aiuto di un gruppo di investitori, principalmente il PIF dell'Arabia Saudita).

Disney è una compagnia enorme

Ovviamente tutti questi propositi non sono andati a buon fine e viene anche da chiedersi in che modo Netflix avrebbe potuto comprare Disney (soprattutto la Disney attuale). In ogni caso, alla fine Netflix ha colto l'occasione per acquistare Warner Bros. Discovery, che include HBO, DC Studios e tanti franchise di alto livello come Il Signore degli Anelli.

L'acquisizione include anche tutti i team videoludici di Warner Bros., con relativi videogiochi. Pare però che Netflix non abbia attribuito valore alla divisione gaming di Warner Bros.