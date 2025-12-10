Vediamo i 20 giochi più attesi dagli utenti di Steam, ora che il 2026 si avvicina

Il 2025 è quasi finito e gli appassionati di videogiochi iniziano a volgere lo sguardo sui videogiochi in arrivo il prossimo anno (e in alcuni casi oltre). Esattamente però quali sono i titoli che più intrigano i fan?
Un modo per saperlo è sfruttare la classifica ufficiale di Steam, realizzata in base alle Liste dei giocatori.
I giochi più attesi e desiderati su Steam
Ecco i 20 giochi più attesi su Steam secondo le Liste dei desideri dei giocatori:
- Subnautica 2
- Deadlock
- Light No Fire
- Resident Evil Requiem
- Kingmakers
- Slay the Spire 2
- Blight: Survival
- ARK 2
- Unrecord
- Half Sword
- Heroes of Might and Magic: Olden Era
- Witchbrook
- Quarantine Zone: The Last Check
- Chrono Odyssey
- Steam Machine
- ILL
- MOUSE: P.I. For Hire
- REANIMAL
- Gothic 1 Remake
- Vindictus: Defying Fate
Ovviamente questa classifica non rappresenta l'intero mercato videoludico, ad esempio per il fatto che non c'è spazio per le esclusive console di Sony e di Nintendo, permette però di farsi un'idea di quali sono alcuni dei titoli più attesi, andando oltre i soliti AAA famosi.
C'è spazio anche per vari titoli "minori" (per valori produttivi, si intende) come Witchbrook e Slay the Spire 2. Diteci, i vostri giochi più attesi sono presenti in questa lista, oppure ci sono nomi che sentite debbano essere aggiunti? Scriveteli nei commenti!