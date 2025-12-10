0

Vediamo i 20 giochi più attesi dagli utenti di Steam, ora che il 2026 si avvicina

Il 2025 finirà, il 2026 inizierà: questo significa che dobbiamo ragionare sui videogiochi più attesi del momento. Un buon modo per farlo è usare le Liste dei desideri su Steam.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   10/12/2025
Steam Machine

Il 2025 è quasi finito e gli appassionati di videogiochi iniziano a volgere lo sguardo sui videogiochi in arrivo il prossimo anno (e in alcuni casi oltre). Esattamente però quali sono i titoli che più intrigano i fan?

Un modo per saperlo è sfruttare la classifica ufficiale di Steam, realizzata in base alle Liste dei giocatori.

I giochi più attesi e desiderati su Steam

Ecco i 20 giochi più attesi su Steam secondo le Liste dei desideri dei giocatori:

  1. Subnautica 2
  2. Deadlock
  3. Light No Fire
  4. Resident Evil Requiem
  5. Kingmakers
  6. Slay the Spire 2
  7. Blight: Survival
  8. ARK 2
  9. Unrecord
  10. Half Sword
  11. Heroes of Might and Magic: Olden Era
  12. Witchbrook
  13. Quarantine Zone: The Last Check
  14. Chrono Odyssey
  15. Steam Machine
  16. ILL
  17. MOUSE: P.I. For Hire
  18. REANIMAL
  19. Gothic 1 Remake
  20. Vindictus: Defying Fate

Ovviamente questa classifica non rappresenta l'intero mercato videoludico, ad esempio per il fatto che non c'è spazio per le esclusive console di Sony e di Nintendo, permette però di farsi un'idea di quali sono alcuni dei titoli più attesi, andando oltre i soliti AAA famosi.

C'è spazio anche per vari titoli "minori" (per valori produttivi, si intende) come Witchbrook e Slay the Spire 2. Diteci, i vostri giochi più attesi sono presenti in questa lista, oppure ci sono nomi che sentite debbano essere aggiunti? Scriveteli nei commenti!

