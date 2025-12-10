Terminator 2D: No Fate ha un trailer di lancio, l'uscita è vicina

Il trailer di lancio di Terminator 2D: No Fate ci ricorda che l'uscita del gioco è vicina: l'atteso tie-in in pixel art sviluppato da Bitmap Bureau sarà disponibile su PC, PlayStation, Xbox e Nintendo Switch a partire dal 12 dicembre.

Un vero e proprio salto indietro nel tempo, all'epoca del secondo capitolo della saga cinematografica creata da James Cameron, il gioco propone una formula arcade bidimensionale che punta a catturare lo spirito del film adottando un approccio multievento e alternando dunque sezioni action, sparatutto e altro ancora.

Al comando di Sarah Connor, del potente T-800 interpretato da Arnold Schwarzenegger o persino di John Connor, nell'ambito di tre diverse prospettive che si traducono anche in un impianto differente per quanto concerne la natura delle missioni, dovremo affrontare le macchine di Skynet per impedire che il futuro venga riscritto.

Tra i momenti più attesi dai fan c'è naturalmente l'iconico scontro fra il T-800 e il temibile T-1000, ricreato con cura dagli sviluppatori ma arricchito per l'occasione da nuove situazioni, pensate per ampliare il materiale originale.