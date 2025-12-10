Google sotto indagine dell’UE: uso sleale dei contenuti per addestrare l’IA

La Commissione Europea ha annunciato di aver avviato un'indagine antitrust su come Google ha addestrato i suoi modelli di intelligenza artificiale. Nel mirino c'è l'ipotesi che abbia utilizzato i contenuti di editori e creatori per sviluppare la propria IA, senza alcun consenso o retribuzione, e senza possibilità di opporsi senza perdere traffico da Google Search. Quest'ultima, in realtà, non è una vera e propria novità. Ve ne abbiamo già parlato di recente, dato che Google è stata accusata più volte di monopolio a discapito di siti web che dipendono letteralmente dal traffico di Google Search. Facciamo il punto della situazione.