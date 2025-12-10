Nella Stagione 2 della serie TV di Fallout, Lucy avrà ancora il suo "dito di cacca"

Lucy non scambierà il suo "dito di cacca" per uno migliore nella Stagione 2 di Fallout , almeno stando a quanto raccontato dall'attrice Ella Purnell, che la interpreta. Proprio lei ha coniato il nomignolo, esprimendo un certo disgusto verso il dito in più occasioni.

Il dito e come ottenerlo

Nella prima stagione di Fallout, Lucy ha perso un dito a causa del Ghoul (Walton Goggins) e lo ha poi rimpiazzato con il dito di un altro ghoul.

In una recente intervista concessa a IGN, Purnell è sembrata più positiva verso il dito rispetto al passato: "Mi sono molto affezionata al mio dito di cacca," ha detto. "È l'elemento che rappresenta la Zona Contaminata che Lucy si porta dietro. È, letteralmente, un pezzo della Zona Contaminata. Il dito di qualche ghoul a caso che ora ha attaccato. Anche se tornasse nel Vault per provare a riprendere una vita normale, avrebbe sempre questo promemoria."

Certo, ha ancora qualche lato negativo: "È comunque imbarazzante. Devo solo ricordarmi di toglierlo a fine giornata e non tornare a casa con quello addosso."

Il produttore esecutivo di Fallout, Jonathan Nolan, ha indicato che ci sono piani per girare la Stagione 3 già quest'estate e pubblicare gli episodi il prima possibile. Per chiunque abbia bisogno di recuperare lo show o guardarlo per la prima volta, la Stagione 1 di Fallout è disponibile su Prime Video di Amazon.

Sempre Prime Video pubblicherà la première della Stagione 2 di Fallout il 17 dicembre. Gli episodi successivi della Stagione 2 usciranno a cadenza settimanale. Se volete, c'è anche una clip di una delle zone più iconiche di Fallout: New Vegas ricostruita nella serie.