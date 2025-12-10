Dei video privati nella playlist di Final Fantasy su YouTube fanno pensare a un annuncio ai TGA 2025

I fan della serie Final Fantasy pensano che potrebbe essere annunciato qualcosa ai TGA 2025, anche se non si sa bene cosa. Il motivo? La playlist ufficiale della serie su YouTube è stata aggiornata nelle scorse ore con due video "privati", quindi non ancora visibili.
In realtà il video oggetto di speranza è soltanto uno, perché l'utente Reddit u/imsooooooooooooreal ha scoperto che l'altro è il trailer della Reunion di Crisis Core.
Che gioco potrebbe essere?
Molti nutrono la speranza che il gioco nascosto sia il terzo capitolo della trilogia remake di Final Fantasy 7, ma in realtà le possibilità in campo sono molte altre.
"FINAL FANTASY" playlist of trailers on Square Enix's YouTube channel has 2 unlisted videos
byu/hashtagtylerh inGamingLeaksAndRumours
Ad esempio, potrebbe trattarsi di un trailer di Final Fantasy 14, pubblicato per presentare una nuova espansione, oppure potrebbe trattarsi di pubblicità a uno dei progetti mobile dell'editore. Più difficile che sia Final Fantasy 17, anche perché il sedicesimo capitolo è relativamente recente.
C'è anche la possibilità che si parli del nuovo Dissidia Duellum Final Fantasy. Insomma, stiamo parlando di una serie con innumerevoli diramazioni, quindi i possibili annunci sono davvero molti.
Detto questo, potrebbero anche non esserci annunci di Final Fantay ai TGA, considerando che questa del trailer privato è una prova davvero debole.
Per il resto, vi ricordiamo che i TGA 2025 si svolgeranno nella notte tra l'11 e il 12 dicembre, all'1:30 (ora italiana). Noi di multiplayer.it commenteremo in diretta l'evento, per scoprire i titoli premiati nelle varie categorie, nonché gli annunci che saranno fatti. Se volete saperne di più, seguite la nostra maratona live.