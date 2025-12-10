Dei video privati nella playlist di Final Fantasy su YouTube fanno pensare a un annuncio ai TGA 2025

I fan della serie Final Fantasy pensano che potrebbe essere annunciato qualcosa ai TGA 2025, anche se non si sa bene cosa. Il motivo? La playlist ufficiale della serie su YouTube è stata aggiornata nelle scorse ore con due video "privati", quindi non ancora visibili.

In realtà il video oggetto di speranza è soltanto uno, perché l'utente Reddit u/imsooooooooooooreal ha scoperto che l'altro è il trailer della Reunion di Crisis Core.