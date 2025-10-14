Dissidia Duellum Final Fantasy presentato con un trailer, aperte le registrazioni per il test su Android

Come promesso, Square Enix ha annunciato e presentato un nuovo capitolo della serie Dissidia, chiamato Dissidia Duellum Final Fantasy per sistemi iOS e Android. Si tratta di un 3v3 Team Boss Battle Arena, in cui si sfidano dei boss insieme agli amici. Sostanzialmente bisogna batterli prima che lo faccia l'altra squadra.
Attualmente non è disponibile, ma sarà lanciato nel 2026. Nel frattempo, l'editore giapponese ha aperto le registrazioni per testare la closed beta Android. Sarà possibile registrarsi fino al 28 ottobre 2025. Per farlo, partite dalla pagina ufficiale.
Dettagli
Come detto, l'annuncio è stato accompagnato da un trailer che mostra alcuni dei personaggi coinvolti, nonché delle sequenze di gioco.
La storia che fa da sfondo all'azione racconta: "Un gigantesco cristallo è apparso nella città di Tokyo. Il cristallo, che emana un bagliore azzurro, si è fuso con la vita quotidiana, diventando una presenza familiare per gli abitanti.
Tuttavia, la pace è giunta improvvisamente alla fine. Degli strani mostri sono emersi da un'energia misteriosa e minacciosa che contaminava il cristallo, spingendo l'umanità alla disperazione. Mentre il terrore ammantava la città, dei guerrieri fecero la loro comparsa, come se rispondessero a un grido d'aiuto. Nascondendo la propria identità e scomparendo rapidamente dopo ogni battaglia, la gente iniziò a chiamarli "spettri"..."
Chiaramente sono personaggi provenienti dai vari Final Fantasy. Quelli confermati fino a questo momento come parte del roster sono: il Guerriero della luce, Kain Highwind, Krile Mayer Baldesion, Terra Brandford, Cloud Strife, Rinoa Heartilly, Zidane Tribal, Lightning, Gaia e Prompto Argentum.
La pagina ufficiale di Dissidia Duellum Final Fantasy specifica che sarà un free-to-play con microtransazioni, com'era lecito attendersi da un titolo mobile.