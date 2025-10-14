Dissidia Duellum Final Fantasy presentato con un trailer, aperte le registrazioni per il test su Android

Come promesso, Square Enix ha annunciato e presentato un nuovo capitolo della serie Dissidia, chiamato Dissidia Duellum Final Fantasy per sistemi iOS e Android. Si tratta di un 3v3 Team Boss Battle Arena, in cui si sfidano dei boss insieme agli amici. Sostanzialmente bisogna batterli prima che lo faccia l'altra squadra.

Attualmente non è disponibile, ma sarà lanciato nel 2026. Nel frattempo, l'editore giapponese ha aperto le registrazioni per testare la closed beta Android. Sarà possibile registrarsi fino al 28 ottobre 2025. Per farlo, partite dalla pagina ufficiale.