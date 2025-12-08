Ecco quando inizieranno le riprese della terza stagione di Fallout, già confermata ufficialmente

La serie TV di Fallout è amatissima dagli appassionati del videogioco e non solo, che non vedono l'ora di proseguire le avventure con la Stagione 2. Per fortuna, è anche già confermata la Stagione 3, ma esattamente quando potremo vederla?

Le parole di Nolan sulla terza stagione di Fallout

In un'intervista con IGN USA, Nolan e la showrunner Geneva Robertson-Dworet hanno parlato della seconda stagione. Alla fine dell'intervista è stata posta una domanda sulla terza stagione e sulle possibili location.

"Beh, per quanto riguarda la produzione, speriamo di poter riprendere le riprese la prossima estate", afferma Nolan nell'intervista. "Vedremo se tutto andrà come previsto. Sono entusiasta che - nonostante di stagione in stagione i valori produttivi non siano diminuiti - Geneva, Graham, il nostro cast e la nostra troupe incredibilmente talentuosi siano stati in grado di lavorare abbastanza velocemente da tornare in onda in un lasso di tempo ragionevole."

"Penso che ciò che è successo alla televisione, ovvero che tra una stagione e la successiva serva sempre più tempo, sia una tendenza piuttosto spiacevole. Non vogliamo che la serie perda qualcosa in termini di qualità e scala, ma sappiamo che ci piace tornare in onda il prima possibile".

Sembra che la data delle riprese non sia ancora stata fissata in modo definitivo, quindi non c'è ancora nulla di confermato. La terza stagione è stata approvata nel marzo 2025, dopo la conclusione delle riprese della seconda stagione, e apparentemente la produzione è iniziata in quel momento. Se le riprese avranno luogo nell'estate 2026, l'uscita della terza stagione potrebbe avvenire già nella primavera 2027, se tutto andrà bene.

Vi segnaliamo infine che il padre della serie Fallout è tornato a lavorare per Obsidian Entertainment, a un progetto ancora sconosciuto.