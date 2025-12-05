Il padre della serie Fallout è tornato a lavorare per Obsidian Entertainment, a un progetto ancora sconosciuto

"Ciao a tutti, sono io, Tim. Ho deciso di fare un aggiornamento su "Cain on Games" perché, come potete vedere, le cose sono cambiate. Ci sono molti cambiamenti , in realtà, quindi ho pensato di passare un "Fun Friday" illustrandovi i cambiamenti, per farvi sapere cosa sta accadendo." Ha esordito Cain, per poi parlare del suo trasferimento nel sud della California e della gestione del canale YouTube.

Il ritorno di Cain

Dopo aver raccontato un po' di fatti suoi, tra dati e scoiattoli, Cain è arrivato al punto: "dovrei sottolineare che sono tornato alla Obsidian. Sono un loro dipendente a tempo pieno e in presenza. Quindi non in remoto. Quindi non sono più un collaboratore esterno. Questo significa che non sto lavorando in altri posti, anche se c'è almeno un gioco su cui ho lavorato che so che verrà pubblicato. Quindi non so se sarà l'anno prossimo o quello dopo, ma uscirà un gioco che non è un gioco Obsidian e avrà il mio nome nei titoli di coda perché ci ho lavorato. Ci sono altri giochi su cui ho lavorato che non sono sicuro verranno pubblicati. Il periodo dal 2020 al 2025 è stato un momento strano nell'industria e molti giochi sono stati iniziati e molti sono stati cancellati. Quindi non conosco davvero lo stato di tutti i giochi per cui ho fatto consulenza."

Quindi ha parlato del progetto in corso, dicendo che non ne può parlare: "Inoltre non posso parlare del progetto su cui sto lavorando in Obsidian, semplicemente perché è coperto da NDA (un accordo di non divulgazione Ndr)."

Cain non ha dato specifiche, ma ha detto chiaramente di non disturbarsi a fare ipotersi, perché non indovineremo mai di cosa si tratta. Fallout: New Vegas 2? Non pensateci neanche.

Insomma, Cain ora è "un po' meno pensionato di prima", per dirla come lui. Ha quindi mostrato alcune magliette, tra le quali quella celebrativa di Terry Hess, un'artista di Obsidian venuto recentemente a mancare. "Sono anche andato alla festa di lancio di The Outer Worlds 2. Immagino che farò un video a riguardo a un certo punto. Sono tornato a casa con un tatuaggio del "Moon Man" (L'Uomo Luna). Quindi... sì."

Cain ha poi rassicurato sul fatto che il suo canale andrà avanti, visto che in Obsidian non si è opposto nessuno.