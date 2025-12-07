A quale finale di New Vegas si collegherà la Stagione 2 di Fallout?

"Dunque non è mai stata nostra intenzione scegliere un unico finale e renderlo canonico perché ci conducesse agli eventi della serie televisiva."

"Si tratta di una decisione che io, Graham e Jonah abbiamo preso all'inizio", ha dichiarato Robertson-Dworet. "Per quanto possibile, volevamo cercare di onorare nella serie tutte le esperienze dei giocatori e tutte le scelte che possono compiere nel gioco."

Invece non è così: l'executive producer Jonathan Nolan ha spiegato che gli showrunner Geneva Robertson-Dworet e Graham Wagner hanno appunto utilizzato la metodologia della nebbia di guerra, che a suo avviso si pone come "una maniera assolutamente brillante di aggirare l'intera questione ".

La questione si pone perché lo show prodotto da Amazon è ambientato nel 2296 , quindici anni dopo gli eventi di New Vegas, ed è canonico. Tuttavia i trailer della seconda stagione hanno rivelato la presenza di Mr. House, il che potrebbe far pensare che gli showrunner abbiano scelto un finale preciso del gioco.

Tutti pensano di aver vinto

In pratica, nella seconda stagione di Fallout, che verrà trasmessa a partire dal 17 dicembre, tutti credono di aver vinto la guerra del Mojave: "Avevamo questa idea deliziosa in cui, alla fine di un conflitto, quindici anni dopo, ogni fazione potesse pensare di aver vinto", ha detto Nolan. "Credo ci sia qualcosa di poetico in questa soluzione."

"È un po' come dire che la storia dipende da chi la racconta. L'idea era questa", ha aggiunto Robertson-Dworet, sebbene ci sia un gruppo che in effetti non è uscito vincitore dal conflitto: quello dei Kings, la gang di ghoul ispirata a Elvis. "Non è andata molto bene per i Kings, o almeno per alcuni di loro", ha scherzato Nolan.

"Una delle idee più divertenti è che in ogni possibile finale tutte le fazioni, che si trattasse di Legione, NCR o Kings, avrebbero avuto bisogno di ricostruire: a prescindere dal vincitore, i gruppi coinvolti si sarebbero trovati in una fase di ripartenza e con una Vegas la cui sacralità fosse stata rimossa o violata."