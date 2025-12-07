La data di uscita di Phantom Blade Zero verrà annunciata a breve, per la precisione durante la nuova edizione dei The Game Awards: lo ha rivelato il profilo ufficiale dell'evento creato e condotto da Geoff Keighley.

"Phantom Blade Zero ha promesso di rivelare la sua data di uscita nel 2025. Giovedì prossimo il leone si risveglierà", si legge nel post. "L'annuncio in anteprima mondiale arriverà nel corso dei The Game Awards."

Come sappiamo, lo show verrà trasmesso nella notte fra l'11 e il 12 dicembre, a partire dalle 1.30 italiane, e considerando anche la fase preliminare ci terrà compagnia per la bellezza di tre ore e mezza. Insomma, cominciate a organizzarvi per il caffè.

Come da tradizione, l'evento condotto da Geoff Keighley promette anche quest'anno una gran quantità di annunci esclusivi e l'ormai tradizionale intermezzo musicale, affidato stavolta agli Evanescence.