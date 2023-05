Phantom Blade Zero, alla scoperta dell'esclusiva PS5 di S-GAME

Per molti la produzione firmata S-GAME rappresenta un fulmine a ciel sereno, ma la verità è che esistono diversi elementi che consentono di ricostruire l'ambizione inseguita dagli sviluppatori. Abbiamo scavato a lungo, ricostruendo tutto il percorso dello studio e le circostanze che l'hanno portato fino ai palchi dello Showcase. E alla fine abbiamo scoperto che esiste un esoterico videogioco chiamato Phantom Blade Executioners che sulla carta dovrebbe fornire una ricca infarinatura sull'immaginario di questo nuovo progetto. Ecco tutto quello che sappiamo su Phantom Blade Zero , un nuovo gioco di ruolo d'azione di S-GAME che prima o poi approderà sulle sponde di PS5, PC e Epic Games Store.

La palette cromatica è quella di Bloodborne. Le coreografie appartengono al Wushu cinese risalente alla dinastia Qin, tecnica marziale alla quale è riconducibile anche la lama impugnata dal protagonista. Il sistema di combattimento ricorda quello di un Sekiro sotto steroidi, mentre la navigazione della mappa strizza palesemente l'occhio alla struttura incontrata nella serie Star Wars Jedi. Non è una sorpresa che Phantom Blade Zero sia riuscito a rubare la scena durante il PlayStation Showcase di maggio 2023, perché si è dimostrato fin da subito un titolo molto furbo nel sottrarre diverse altre ispirazioni dai grandi per poi ricamarle addosso alla propria identità. Eppure c'è una domanda che tradizionalmente accompagna l'annuncio di qualunque opera emersa dal sottobosco cinese: possibile che quanto mostrato corrisponda a realtà, e che questo videogioco esista veramente?

Che cos'è Phantom Blade Zero?

Phantom Blade 0 ha subito catturato l'attenzione del pubblico

Partiamo dalle fondamenta: S-GAME è uno studio di sviluppo solo all'apparenza indipendente con sede a Beijing, in Cina. Non si tratta di una casa eccessivamente giovane: l'esordio risale addirittura al 2013, anno di pubblicazione di RainBlood, videogioco d'azione che si è reso protagonista di una recensione proprio sulle nostre pagine, e che dopo aver raccolto un discreto successo è addirittura maturato in un sequel a firma di Soulframe, lo pseudonimo dell'attuale leader dello studio. Dopo un lungo silenzio durato oltre nove anni, S-GAME è tornato a farsi vivo durante l'estate del 2022 alzando il sipario su Phantom Blade Executioners, un titolo che sembrava condividere tantissimi tratti con l'opera mostrata durante il PlayStation Showcase.

Phantom Blade Executioners avrebbe dovuto essere un action-RPG a scorrimento orizzontale definito dagli autori come un "Kungfupunk". Una produzione che ha inseguito a lungo la finestra di lancio prevista nel corso del 2022, finché il CEO della compagnia ha comunicato che l'impatto della pandemia globale in terra cinese aveva letteralmente paralizzato i lavori, e che la situazione si era ulteriormente aggravata quando molti degli sviluppatori stessi si erano ammalati. Tutto questo accadeva attorno a dicembre 2022, momento al quale risalgono le ultime comunicazioni ufficiali da parte di S-GAME, che contestualmente aveva cessato da oltre nove mesi di pubblicare aggiornamenti e video di gameplay dedicati al titolo bidimensionale.

Da allora non si è mai più parlato di Phantom Blade Executioners, fatto salvo un post pubblicato sui social occidentali per celebrare il capodanno lunare; le splendide concept art e i video di gameplay dedicati all'ottimo sistema d'azione sono lentamente scemati, lasciando spazio a un silenzio radio che si è interrotto solamente durante l'ultimo PlayStation Showcase. Ciò che è stato mostrato, tuttavia, non è più Phantom Blade Executioners, ma Phantom Blade Zero, un titolo sviluppato in Unreal Engine 5 che del "predecessore" ha all'apparenza conservato solamente l'ambientazione e l'ispirazione artistica, declinandosi in una versione tridimensionale decisamente più complessa e ambiziosa.

Che cos'è successo nel frattempo? Apparentemente Tencent ha fatto un corposo investimento - nell'ordine del centinaio di milioni di dollari - in Lingyoufang Network Technology, società che siede alle spalle di S-GAME, acquisendo il 25% delle sue azioni. La comunità di videogiocatori cinesi sembra nutrire pareri contrastanti nei confronti dello studio, che ha rilasciato alcune dichiarazioni rimarcando come finalmente gli si fosse presentata l'opportunità di recuperare l'antica ispirazione alla base di RainBlood per realizzare un grande videogioco d'azione che fosse al passo coi tempi. Nel corso degli anni, infatti, S-GAME ha pubblicato tre diversi capitoli della serie Shadow destinati unicamente al mercato smartphone cinese, riuscendo a radunare una nutrita base installata di utenti. Nella pagina che ospita il trailer sulla piattaforma BiliBili l'emersione di Phantom Blade Zero ha scatenato forti discussioni: c'è chi l'ha accolta con calore affermando di voler premiare la perseveranza dello studio, e c'è chi invece sembra convinto che al momento il progetto "sia solamente un video" che potrebbe non veder mai la luce del sole.