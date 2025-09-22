I boss di Phantom Blade Zero alla massima difficoltà analizzano le mosse dei giocatori come in un picchiaduro

Il team di Phantom Blade Zero ha ribadito più volte che il gioco non è un souls-like in senso stretto, pur prendendo in prestito diversi elementi da quel genere. Questo, però, non significa che il titolo sarà indulgente, soprattutto per chi deciderà di affrontarlo al livello di difficoltà più elevato.

Ne ha parlato il director Qiwei Liang in un'intervista concessa alla rivista PC Gamer Magazine (e riportata da GamesRadar+), dove ha spiegato che se i boss alla difficoltà standard prendono spunto dai souls-like, a quella massima sembrerà di affrontare un picchiaduro con avversari in grado di cambiare strategia al volo e adattarsi alle nostre mosse.