I boss di Phantom Blade Zero alla massima difficoltà analizzano le mosse dei giocatori come in un picchiaduro

Il team di Phantom Blade Zero ha ribadito più volte che il gioco non è un souls-like in senso stretto, pur prendendo in prestito diversi elementi da quel genere. Questo, però, non significa che il titolo sarà indulgente, soprattutto per chi deciderà di affrontarlo al livello di difficoltà più elevato.
Ne ha parlato il director Qiwei Liang in un'intervista concessa alla rivista PC Gamer Magazine (e riportata da GamesRadar+), dove ha spiegato che se i boss alla difficoltà standard prendono spunto dai souls-like, a quella massima sembrerà di affrontare un picchiaduro con avversari in grado di cambiare strategia al volo e adattarsi alle nostre mosse.
Alla massima difficoltà i boss si adattano e possono interrompere le combo a metà
Liang ha citato come esempio il boss Huangxing, il cui comportamento cambia radicalmente alla difficoltà "Hellwalker", con differenze che vanno ben oltre il semplice bilanciamento dei danni inflitti e ricevuti.
"Alla difficoltà normale, ha alcuni elementi da souls-like: ha combo fisse e se lo affrontate più volte, capirete l'ordine delle sue mosse". Insomma, anche chi non è particolarmente esperto negli action può imparare a prevedere i suoi attacchi e alla fine prevalere.
"Ma alla difficoltà estrema, la battaglia prende tutta un'altra direzione", continua Liang spiegando che il team ha "cercato di prendere in prestito un concetto dai picchiaduro e integrarlo nella sua intelligenza artificiale".
Infatti, in questo caso Hunagxing "analizzerà la situazione in cui si trova e se si trova in vantaggio o in svantaggio e questo gli permette di usare attacchi diversi in base alla situazione". Lian ha aggiunto che alla massima difficoltà il boss è anche in grado di interrompere una combo a metà se capisce di non poter colpire il giocatore. Infatti, "ha uno stato chiamato "lucky draw", dove se manda a segno un attacco continua la combo, ma se non colpisce, farà qualcos'altro. Cerca di usare il risulato del suo ultimo colpo per decidere cosa fare dopo."
In sintesi, Phantom Blade Zero alla massima difficoltà non richiede solo una conoscenza approfondita delle meccaniche di gioco e dei pattern dei boss, ma anche nervi saldi e la capacità di adattarsi a cambi di strategia improvvisi. Il gioco al momento non ha ancora una data di uscita ufficiale, ma maggiori dettagli dovrebbero arrivare entro la fine dell'anno, con il lancio che dovrebbe avvenire durante il corso del 2026.