Xbox Game Pass Ultimate è in sconto nella sua versione meno costosa tramite Instant Gaming

Se in questa fine settembre densa di uscite volete provare tanti giochi interessanti ma evitando di spendere decine se non centinaia di euro, la soluzione migliore è sfruttare Xbox Game Pass Ultimate e precisamente la versione non cumulabile da 1 mese (che costa meno di tutte le altre) in sconto tramite Instant Gaming. Potete infatti pagare 13€ invece di 18€ per 30 giorni di accesso al catalogo completo di Game Pass. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo da noi indicato calcola già l'IVA, mentre tramite Instant Gaming vedrete inizialmente un prezzo più basso pre-IVA. Il codice è specificatamente valido per gli account europei. Inoltre, come detto, è in versione non cumulabile: ovvero non potete usarle in contemporanea più di uno o se siete già abbonati, ma dovete aspettare la fine dell'abbonamento per usarlo. Potete trovare la versione cumulabile a un prezzo leggermente superiore nella stessa pagina che vi abbiamo già indicato.