Hideo Kojima non ha reso Death Stranding 2 più “strano” in risposta ai feedback positivi dei giocatori

Per comprendere il contesto, bisogna fare un passo indietro, prima del debutto del gioco su PS5. A maggio, Kojima aveva dichiarato alla rivista EDGE che le prime recensioni del gioco erano risultate fin troppo positive . Un risultato che lo aveva messo in allerta, poiché il suo obiettivo era " creare qualcosa di più controverso [...] non voglio semplicemente ricreare qualcosa che già esiste nel mondo. Voglio creare qualcosa di nuovo."

Hideo Kojima ha fatto dei cambiamenti per rendere Death Stranding 2 più divertente, non più strambo

Le parole di Woodkid hanno alimentato l'idea che Death Stranding 2 fosse stato modificato per renderlo volutamente "meno digeribile" al grande pubblico. Una visione che ora Kojima ha smentito categoricamente, chiarendo che le dichiarazioni del co-compositore sono state fraintese.

"Penso che la sfumatura di ciò che ha detto Woodkid non sia stata davvero colta", ha spiegato Kojima. "Non ho cercato deliberatamente di rendere il gioco strano o altro. Quello che intendevo è che non può essere un gioco 'digeribile'. Qualcosa che non è digeribile rimane dentro una persona per molto tempo. Ecco cosa volevo dire con 'voglio fare le cose in modo diverso'."

Kojima ha aggiunto di aver "modificato il gioco per renderlo più giocabile e divertente per gli utenti". Questo include anche la scrittura. In Death Stranding 2 i personaggi parlano "per enigmi" come nel precedente capitolo, ma nel sequel le loro motivazioni sono più chiare ed espresse in modo diretto, come ad esempio nel caso di Fragile.

"Ho cambiato un po' le battute di Fragile dove sembrava che le persone non capissero bene, e ho approfondito una certa parte", ha detto Kojima. "Oppure, per esempio, le motivazioni di Higgs: ho cercato di spiegarle in modo ancora più dettagliato. All'inizio c'erano... poche spiegazioni in molte scene, perché volevo lasciare agli utenti la libertà di interpretare o comprendere."