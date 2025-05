Le recensioni pilota di Death Stranding 2 sono migliori rispetto al primo gioco, ma Kojima non è soddisfatto

Buone notizie, no? Lo sono sicuramente per Kojima Production e Sony, tuttavia a Hideo Kojima questi risultati non soddisfanno del tutto , dato che non è "interessato nel creare qualcosa che piaccia a tutti" e piuttosto preferisce realizzare qualcosa di nuovo, "un prodotto un po' più controverso " che divida le opinioni del pubblico, proprio come fece il primo episodio della serie.

Stando alle parole di Hideo Kojima, Death Stranding 2: On the Beach ha ottenuto ottime valutazioni dalle recensioni pilota realizzate da un campione di pubblico selezionato, addirittura superiori a quelle del primo capitolo della serie.

Kojima non vuole creare un gioco che piaccia a tutti

"Ascolto le critiche, se i controlli devono essere modificati o se una panoramica della telecamera è troppo lenta o troppo veloce. Ma non modifico i temi o la storia in base ai commenti", ha detto Kojima in un'intervista con EDGE. "Naturalmente voglio che la gente giochi al mio gioco, quindi devo ascoltarla fino a un certo punto. Ma non mi interessa nemmeno creare qualcosa che piaccia a tutti."

"In effetti, ho fatto molti test di monitoraggio per l'originale Death Stranding. Ho scoperto che quattro persone su dieci amavano il gioco, ma sei dicevano che era un gioco terribile. Per me è un buon equilibrio. Ma con i playtest di Death Standing 2: On the Beach, tutti sembrano essere positivi."

Hideo Kojima

"Sony è ovviamente soddisfatta, ma vorrei essere craere qualcosa di un po' più controverso. I film blockbuster devono raggiungere un indice di gradimento dell'80% - io non voglio creare giochi così. Non mi interessa conquistare il mercato di massa o vendere milioni di copie... Non è quello a cui miro."

Ha aggiunto ridendo: "Certo, non posso permettermi di fallire. Devo prendermi cura del mio studio, del mio staff e del nostro budget di produzione. Ma in sostanza, non voglio semplicemente ricreare qualcosa che già esiste nel mondo. Voglio creare qualcosa di nuovo."

Vi ricordiamo che Death Stranding 2: On the Beach sarà disponibile dal 26 giugno su PS5. Di recente abbiamo appreso anche che il gioco avrà un ciclo giorno/notte e che ciò avrà un impatto sul gameplay.